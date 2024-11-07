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▲美國總統大選開票夜，民主黨總統候選人賀錦麗大幅落後，造勢場合支持者難掩失落。（圖／美聯社／達志影像）

2024美國大選的開票工作尚未完全結束，不過共和黨總統人選川普（Donald Trump）已經確定當選，至於兩人斬獲的實際普選票數各家媒體數字略有不同，但參照《美聯社》或《BBC》的數據，川普在普選票均贏了賀錦麗（Kamala Harris）約500萬票，領先超過3％，與選前民調的普遍結果大不相同。這讓外媒不禁開酸說，如今的民調業似乎已成了娛樂業。根據多份選前民調顯示，川普與賀錦麗在搖擺州競爭激烈，而在全國民調上，賀錦麗則保持著微弱優勢。即使選前就有不少人認為川普能夠橫掃搖擺州，但連普選票也能取得如此勝利，就真的讓人十分意外，且再次反映出選前民調的嚴重失真。許多民調專家選前信誓旦旦，稱民調機構已採取多種措施來矯正川粉的測不準效應，結果還是被真相狠打臉。對此，《好萊塢報導》先是分析民調失準的原因，認為在數位網路與智慧手機時代，民調很難真正接觸到選民，就像電視的收視率報告逐漸失去意義一樣。且事實上，選前已經有專家質疑民調數字失真，認為各家民調為了怕出錯，產生「羊群效應」互相模仿，結果就是大家一起錯。同時，《好萊塢報導》也質疑選前長達數個月的數百份民調，到底能達到什麼目的？是否真的有存在必要？直言這些民調似乎已經變成娛樂產品，只是一種「偽科學的巫術」。不過報導最後還是替民調稍微緩頰，指出民調準確預測時大家往往視而不見，一出錯卻會遭到猛烈攻擊。本次美選中落漆的預言家有不少，像是愛荷華州《得梅因紀事報》（Des Moines Register）在選前最後一份民調顯示，賀錦麗以47％支持度領先川普的44％，結果開出來賀錦麗卻慘輸快14％，讓民調主持機構的負責人被大批選民洗版痛罵。