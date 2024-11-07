迎來秋季，11月全台的吃到飽餐廳也祭出相當多優惠。雖然ITF台北國際旅展已完美落幕，但是多家飯店延長優惠日期，像是台北遠東飯店，有「週三至週五下午茶2客券」，打到約47折優惠價1,111元。另外，墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」「發現西餐廳」，即日起至年底祭出雙人同行優惠，第二位大人只要388元。《NOWnews今日新聞》整理全台吃到飽餐廳共39個品牌於11月有推優惠的品牌，全台共有91家餐廳，完整資訊一次看。
📍寒舍集團4大飯店的自助餐廳
寒舍集團集結台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店、台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店即日起至11月12日推出「寒舍線上旅展（按此）」。
▪️喜來登大飯店「十二廚自助餐廳」推出平假日各餐期的自助餐券，包括線上旅展期間獨家販售的雙人自助餐券1,500元至3,300元，優惠最低6.9折起，快閃櫃與現場旅展則推出每組4張的自助餐券3,000元至6,600元，超值好康6.9折起。
▪️寒舍艾美酒店「探索廚房」線上旅展獨有雙人自助餐券1,800元至3,600元、超值7.5折起，快閃櫃與現場旅展推出的每組4張用餐的自助餐券3,400元至7,200元、最低7折起。
▪️礁溪寒沐酒店自助餐廳「MU TABLE」推出「自助餐平日單人晚餐券」每張980元、下殺約6.5折，「自助餐假日晚餐單人券」每張1,180元、約6.8折。
▪️台北艾麗酒店「LA FARFALLA義式餐廳』推出「現切牛排吃到飽下午餐雙人券」1,599元、約6.8折。
📍台北君悅「彩日本料理」＋「凱菲屋」
11月11日前有線上旅展，最優打至6.1折起，「凱菲屋/ 彩日本料理」雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,600元、約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。
還有「凱菲屋」平日午晚餐雙人券、「凱菲屋」平日下午茶4張套券，以及「彩日本料理」平日自助餐午晚餐四張套券，三種套券都折扣下殺至最低6.1折。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」
南港超人氣吃到飽「敘日全日餐廳自助百匯單人平日午/晚餐券」搶搭雙11話題，推出平日暢饗午晚餐1,111元，相當於68折優惠。可大啖百餘道異國豐盛佳餚吃到飽，菜色包日本生食級干貝、人氣現切爐烤肋眼牛排及紅酒燉牛頰等。
即日起還可推出「敘饗韓風食堂」主題，數十道韓國熱門道地美食與飲品無限暢吃。此外凡三人同行即贈燒酒乙瓶，六人同行則可享燒酒、馬格利米酒各乙瓶，憑券還可以優惠價599元+10%享燒酒、馬格利喝到飽。
📍JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」
即日起至11月20日，「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」(原價1,480元+10%)旅展價1,150元，買十送一，平均下來每張1045元。
「Brilliant鉑麗安全日餐廳」11、12月推出「聖誕節感謝祭.燒烤鍋物主題自助餐」，除了經典菜餚普羅旺斯香草烤羊排、美國爐烤香料肋眼牛排、法式燉牛舌等，還有香料烤火雞、牛肉壽喜燒、美式楓糖燒烤豬肋排、伊比利豬叉燒豚骨拉麵、佛羅倫斯焗烤扇貝、印度坦都里烤雞等。
📍義大皇家酒店「星亞自助餐廳」
自即日起至12月底推出「四人同行，一人免費」的優惠活動，於平日的午餐及晚餐期間，四人同行平均每人638元起就可享用到美食吃到飽。餐點匯聚了各式風味料理，像是人氣招牌現沖牛肉湯，以新鮮蔬果食材熬煮，有甜美湯頭；主廚首推肉質厚實肥美又多汁的爐烤牛排，及嚴選各類新鮮海味生魚片也是饕客首選。另有現煮區提供客家粄條、台式陽春麵與義大利麵等麵食等。
📍台北遠東香格里拉飯店
線上旅展將推至11月15日，另外，11月11日加碼推出「雙11限時超閃優惠」，「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元、「週一至週四晚餐2客券」原價3,696元，約6折優惠價2,222元，而「週三至週五下午茶2客券」原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
📍福容飯店（8家分店）
福容飯店此次線上旅展即日起至11月08日，推出「美食通用券」買10送2，平均一張1,067元，暢饗Buffet自助吃到飽、日本料理、海鮮饗宴等，福容連鎖8家分店自由選擇。
📍煙波飯店（6家分館推優惠）
線上旅展將推至11月8日中午12:00，各家分館都有自助餐餐廳優惠。像是「台南館－食東西自助餐廳」祭出「平假日早午餐通用券」12張券組，7.5折優惠價僅6,228元；「五六日自助晚餐雙人券」6張券組，8.2折優惠價5,154元；「平假日早午餐&五六日自助晚餐組合雙飽劵」6張券組，7.2折優惠價只要7,968元，加贈平日早午餐餐券乙張。
而宜蘭及花蓮地區分館則祭出聯合餐券，「饗食宜花早午餐券」5張券組，6.8折優惠價2,250元，單張吃到飽只要450元；「饗食宜花漫饗晚餐券」5張券組，7.9折優惠價僅4,250元，皆適用於「宜蘭館」、「蘇澳四季雙泉館」、「花蓮館」、「花蓮太魯閣」和「花時間-宜蘭傳藝」。
📍台北國泰萬怡酒店 + COZZI Blu和逸飯店‧桃園館
即日起至11月10日推出線上旅展，主打異國料理的台北國泰萬怡酒店，推出MJ Kitchen全日餐廳自助餐券，最低折扣只要64折，不到千元就能品嚐星級料理，「平日自助午餐單人券」每張售價999元，約64折、「平日自助晚餐單人券」每張售價1,099元，約66折、「假日自助午餐或晚餐單人券」每張售價1,199元，約67折，購買任一餐期滿10張，再送平日自助午餐或晚餐單人券1張。
以海洋元素為主題的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，這次推出Cozzi Market逸‧市集「單人平日午晚餐通用券」每張售價955元，約73折、「單人假日午晚餐通用券」每張售價1,155元，約71折，買5張送1張單人平日午晚餐通用券，假日將可吃到松葉蟹等高檔海鮮料理。
📍台北士林萬麗酒店「士林廚房」
士林廚房將於2024年12月1日起升級為「全自助式」，推出「士林廚房平日午晚餐自助餐券套組（十張一組）」特價1萬1,500元（原價18,480元）等於62折之優惠，或者也可在11月9日前享有線上旅展優惠，「士林萬麗酒店士林廚房平日午晚餐自助餐券」單張原價1848元，特價1250元。飯店也透露，每週三、週四享有鱈場蟹吃到飽活動，也將持續至11月底。
📍台中星享道酒店「星饗道國際自助餐廳」
11月平日限定優惠，招待第3位樂齡長者或孩童享有免餐費吃到飽，前兩位需成人費用計價，第三位長輩或孩童胥收餐價一成服務費。
📍高雄萬豪酒店「京享蔬食百匯餐廳」
即日起至12月30日，年滿12歲以上的高雄市民，於週一至週四晚餐時段來店用餐，出示身份證件即可享有2人同行第2位6折優惠（需另加原價一成服務費），單筆折扣人數上限50位。
📍高雄福華飯店「麗香苑自助餐」
迎接雙11，高雄福華飯店的餐飲推出多項優惠，麗香苑自助餐將於雙11當日推出前20組於INLINE線上訂位，享「輕食沙拉吧買一送一（每人原價520元+10%）」，目前午、晚餐名額已訂滿。
「麗香苑自助餐」週一~週五平日提供輕食沙拉吧520元+10%，週六~週日假日提供全面性自助餐799元+10%，現有配合高雄冬季旅展，即日起到11月30日，推出平日午晚餐券5張特價2400元，即每張僅480元；假日午晚餐券5張特價3600元，即每張僅720元。
📍高雄商旅「都會美饌半自助式餐廳」
點主菜享有自助式沙拉吧吃到飽，限推出主菜「法式焗波士頓龍蝦(半隻) Half Boston Lobster Thermidor」買一送一活動。每人原價1680元+10%，買一送一後等於每人僅840元+10%，2人還可享用自助沙拉吧。即日起至售完為止，數量有限，龍蝦套餐需前一日預訂。
📍凱撒飯店連鎖（共3家）
即日起至11月10日推出聯合自助餐券，每張788元，買10送1，買20贈2。持券於優惠期間內，可於以下酒店餐廳擇一使用，包含台北凱撒大飯店「Checkers 自助餐廳」、台北凱達大飯店「百宴自助餐廳」、台北新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」以及非自助餐廳的板橋凱撒大飯店「 Lotus蓮花泰式餐廳」。
📍墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」
墾丁凱撒飯店內一向受到旅客與在地民眾好評的吃到飽餐廳「發現西餐廳」，即日起至年底祭出雙人同行優惠，即日起～2024年12月31日，雙人同行第二位大人只要388元；而親子同行優惠，則是一位大人加一位兒童用餐最低餐價平日/小假日為1299元。
📍饗食天堂高雄2分店
饗賓集團旗下「饗食天堂」限高雄兩間分店，即「高雄夢時代店」及「高雄三多店」，之前於九月推出限定料理「雪蟹腳」受到歡迎，即日起至11月30日止則將推出「現煎鮑魚佐甜椒醬」無限量供應，限平日晚餐、假日午餐、假日晚餐供應，等於最低只要968元+10%就可爽嗑鮑魚等高檔海鮮。
另還有70道海鮮料理，包含刺身、現流中卷、新鮮白蝦和淡菜、清蒸蟳蟹、澎湖鮮蚵、煎牛排等高人氣料理，饗食天堂餐價平日午餐每人868元+10%、平日晚餐與假日午餐為每人968元+10%、假日晚餐為1068元+10%。
📍漢來海港自助餐廳（全台7家）
11月11日當天上午10:00，在漢來美食的「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」，將有下午餐（原價為最低每人730元起+10%）「買一送一」限量優惠。
另外，漢來美食還針對甫下載註冊的新會員，直接送出1,111元美食金。活動期即日起至11月30日，首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領就可現折。想下載《來美食APP》，可至App商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）安裝。
📍馬辣集團(10大品牌共約48家)
馬辣集團11月「秋饗海鮮宴」優惠，即日起至11月30日，限兩成人以上同行、提前一天訂位並主動告知參加「證件對對碰」活動，同桌任一人身分證、健保卡號、護照號碼對中「2、0、5」任2碼（可重複），於用餐時主動出示相關證件予服務人員確認，可享馬辣集團10大品牌加菜吃到飽優惠。
火鍋品牌
▪️馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」（馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）
▪️新馬辣經典麻辣鍋消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
▪️新馬辣經典麻辣鍋Plus+消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
▪️涮樂和牛鍋物放題消費「午餐699元/晚餐及假日749元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
▪️肉之間 大盤肉幸福鍋物每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份
▪️問鼎・皇上吉祥宮廷火鍋含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份（市價388元）
燒肉品牌
▪️熊一燒肉消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
▪️夯下去和牛燒肉放題燒肉消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
▪️ChaCha個人和牛燒肉每人均消含600元以上每桌送市價200元「特上牛胸腹肉」或市價170元「精選豚五花」 一份
日料居酒屋品牌
▪️狗一下居食酒屋含三成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份
另外，即日起至11月30日，馬辣集團再加碼推出限時限量「巨大手臂蝦99元加價購」優惠活動，活動期間至馬辣集團任一品牌消費，限時加價購「巨大手臂蝦」每隻只要99元（市價388元），每人限量乙隻，售完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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寒舍集團集結台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店、台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店即日起至11月12日推出「寒舍線上旅展（按此）」。
▪️喜來登大飯店「十二廚自助餐廳」推出平假日各餐期的自助餐券，包括線上旅展期間獨家販售的雙人自助餐券1,500元至3,300元，優惠最低6.9折起，快閃櫃與現場旅展則推出每組4張的自助餐券3,000元至6,600元，超值好康6.9折起。
▪️寒舍艾美酒店「探索廚房」線上旅展獨有雙人自助餐券1,800元至3,600元、超值7.5折起，快閃櫃與現場旅展推出的每組4張用餐的自助餐券3,400元至7,200元、最低7折起。
▪️礁溪寒沐酒店自助餐廳「MU TABLE」推出「自助餐平日單人晚餐券」每張980元、下殺約6.5折，「自助餐假日晚餐單人券」每張1,180元、約6.8折。
▪️台北艾麗酒店「LA FARFALLA義式餐廳』推出「現切牛排吃到飽下午餐雙人券」1,599元、約6.8折。
📍台北君悅「彩日本料理」＋「凱菲屋」
11月11日前有線上旅展，最優打至6.1折起，「凱菲屋/ 彩日本料理」雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,600元、約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。
還有「凱菲屋」平日午晚餐雙人券、「凱菲屋」平日下午茶4張套券，以及「彩日本料理」平日自助餐午晚餐四張套券，三種套券都折扣下殺至最低6.1折。
📍六福萬怡「敘日全日餐廳」
南港超人氣吃到飽「敘日全日餐廳自助百匯單人平日午/晚餐券」搶搭雙11話題，推出平日暢饗午晚餐1,111元，相當於68折優惠。可大啖百餘道異國豐盛佳餚吃到飽，菜色包日本生食級干貝、人氣現切爐烤肋眼牛排及紅酒燉牛頰等。
即日起還可推出「敘饗韓風食堂」主題，數十道韓國熱門道地美食與飲品無限暢吃。此外凡三人同行即贈燒酒乙瓶，六人同行則可享燒酒、馬格利米酒各乙瓶，憑券還可以優惠價599元+10%享燒酒、馬格利喝到飽。
📍JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」
即日起至11月20日，「鉑麗安平日午晚餐自助餐券」(原價1,480元+10%)旅展價1,150元，買十送一，平均下來每張1045元。
「Brilliant鉑麗安全日餐廳」11、12月推出「聖誕節感謝祭.燒烤鍋物主題自助餐」，除了經典菜餚普羅旺斯香草烤羊排、美國爐烤香料肋眼牛排、法式燉牛舌等，還有香料烤火雞、牛肉壽喜燒、美式楓糖燒烤豬肋排、伊比利豬叉燒豚骨拉麵、佛羅倫斯焗烤扇貝、印度坦都里烤雞等。
📍義大皇家酒店「星亞自助餐廳」
自即日起至12月底推出「四人同行，一人免費」的優惠活動，於平日的午餐及晚餐期間，四人同行平均每人638元起就可享用到美食吃到飽。餐點匯聚了各式風味料理，像是人氣招牌現沖牛肉湯，以新鮮蔬果食材熬煮，有甜美湯頭；主廚首推肉質厚實肥美又多汁的爐烤牛排，及嚴選各類新鮮海味生魚片也是饕客首選。另有現煮區提供客家粄條、台式陽春麵與義大利麵等麵食等。
📍台北遠東香格里拉飯店
線上旅展將推至11月15日，另外，11月11日加碼推出「雙11限時超閃優惠」，「遠東Cafe週一至週四午餐1客券」原價1,738元，享64折優惠價1,111元、「週一至週四晚餐2客券」原價3,696元，約6折優惠價2,222元，而「週三至週五下午茶2客券」原價2,376元，約47折優惠價1,111元，比買一送一還划算，每人556元就能吃到人氣吃到飽餐廳。
📍福容飯店（8家分店）
福容飯店此次線上旅展即日起至11月08日，推出「美食通用券」買10送2，平均一張1,067元，暢饗Buffet自助吃到飽、日本料理、海鮮饗宴等，福容連鎖8家分店自由選擇。
📍煙波飯店（6家分館推優惠）
線上旅展將推至11月8日中午12:00，各家分館都有自助餐餐廳優惠。像是「台南館－食東西自助餐廳」祭出「平假日早午餐通用券」12張券組，7.5折優惠價僅6,228元；「五六日自助晚餐雙人券」6張券組，8.2折優惠價5,154元；「平假日早午餐&五六日自助晚餐組合雙飽劵」6張券組，7.2折優惠價只要7,968元，加贈平日早午餐餐券乙張。
而宜蘭及花蓮地區分館則祭出聯合餐券，「饗食宜花早午餐券」5張券組，6.8折優惠價2,250元，單張吃到飽只要450元；「饗食宜花漫饗晚餐券」5張券組，7.9折優惠價僅4,250元，皆適用於「宜蘭館」、「蘇澳四季雙泉館」、「花蓮館」、「花蓮太魯閣」和「花時間-宜蘭傳藝」。
📍台北國泰萬怡酒店 + COZZI Blu和逸飯店‧桃園館
即日起至11月10日推出線上旅展，主打異國料理的台北國泰萬怡酒店，推出MJ Kitchen全日餐廳自助餐券，最低折扣只要64折，不到千元就能品嚐星級料理，「平日自助午餐單人券」每張售價999元，約64折、「平日自助晚餐單人券」每張售價1,099元，約66折、「假日自助午餐或晚餐單人券」每張售價1,199元，約67折，購買任一餐期滿10張，再送平日自助午餐或晚餐單人券1張。
以海洋元素為主題的COZZI Blu和逸飯店‧桃園館，這次推出Cozzi Market逸‧市集「單人平日午晚餐通用券」每張售價955元，約73折、「單人假日午晚餐通用券」每張售價1,155元，約71折，買5張送1張單人平日午晚餐通用券，假日將可吃到松葉蟹等高檔海鮮料理。
📍台北士林萬麗酒店「士林廚房」
士林廚房將於2024年12月1日起升級為「全自助式」，推出「士林廚房平日午晚餐自助餐券套組（十張一組）」特價1萬1,500元（原價18,480元）等於62折之優惠，或者也可在11月9日前享有線上旅展優惠，「士林萬麗酒店士林廚房平日午晚餐自助餐券」單張原價1848元，特價1250元。飯店也透露，每週三、週四享有鱈場蟹吃到飽活動，也將持續至11月底。
📍台中星享道酒店「星饗道國際自助餐廳」
11月平日限定優惠，招待第3位樂齡長者或孩童享有免餐費吃到飽，前兩位需成人費用計價，第三位長輩或孩童胥收餐價一成服務費。
📍高雄萬豪酒店「京享蔬食百匯餐廳」
即日起至12月30日，年滿12歲以上的高雄市民，於週一至週四晚餐時段來店用餐，出示身份證件即可享有2人同行第2位6折優惠（需另加原價一成服務費），單筆折扣人數上限50位。
📍高雄福華飯店「麗香苑自助餐」
迎接雙11，高雄福華飯店的餐飲推出多項優惠，麗香苑自助餐將於雙11當日推出前20組於INLINE線上訂位，享「輕食沙拉吧買一送一（每人原價520元+10%）」，目前午、晚餐名額已訂滿。
「麗香苑自助餐」週一~週五平日提供輕食沙拉吧520元+10%，週六~週日假日提供全面性自助餐799元+10%，現有配合高雄冬季旅展，即日起到11月30日，推出平日午晚餐券5張特價2400元，即每張僅480元；假日午晚餐券5張特價3600元，即每張僅720元。
📍高雄商旅「都會美饌半自助式餐廳」
點主菜享有自助式沙拉吧吃到飽，限推出主菜「法式焗波士頓龍蝦(半隻) Half Boston Lobster Thermidor」買一送一活動。每人原價1680元+10%，買一送一後等於每人僅840元+10%，2人還可享用自助沙拉吧。即日起至售完為止，數量有限，龍蝦套餐需前一日預訂。
📍凱撒飯店連鎖（共3家）
即日起至11月10日推出聯合自助餐券，每張788元，買10送1，買20贈2。持券於優惠期間內，可於以下酒店餐廳擇一使用，包含台北凱撒大飯店「Checkers 自助餐廳」、台北凱達大飯店「百宴自助餐廳」、台北新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」以及非自助餐廳的板橋凱撒大飯店「 Lotus蓮花泰式餐廳」。
📍墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」
墾丁凱撒飯店內一向受到旅客與在地民眾好評的吃到飽餐廳「發現西餐廳」，即日起至年底祭出雙人同行優惠，即日起～2024年12月31日，雙人同行第二位大人只要388元；而親子同行優惠，則是一位大人加一位兒童用餐最低餐價平日/小假日為1299元。
📍饗食天堂高雄2分店
饗賓集團旗下「饗食天堂」限高雄兩間分店，即「高雄夢時代店」及「高雄三多店」，之前於九月推出限定料理「雪蟹腳」受到歡迎，即日起至11月30日止則將推出「現煎鮑魚佐甜椒醬」無限量供應，限平日晚餐、假日午餐、假日晚餐供應，等於最低只要968元+10%就可爽嗑鮑魚等高檔海鮮。
另還有70道海鮮料理，包含刺身、現流中卷、新鮮白蝦和淡菜、清蒸蟳蟹、澎湖鮮蚵、煎牛排等高人氣料理，饗食天堂餐價平日午餐每人868元+10%、平日晚餐與假日午餐為每人968元+10%、假日晚餐為1068元+10%。
📍漢來海港自助餐廳（全台7家）
11月11日當天上午10:00，在漢來美食的「來美食APP」推出限時限量搶購的「品牌饕客券」，將有下午餐（原價為最低每人730元起+10%）「買一送一」限量優惠。
另外，漢來美食還針對甫下載註冊的新會員，直接送出1,111元美食金。活動期即日起至11月30日，首次下載「來美食APP」並完成註冊，即可現領總價值1,111元美食金，內含222元抵用券1張、111元抵用券8張、漢來上海湯包1元甜點加購券，現領就可現折。想下載《來美食APP》，可至App商店搜尋「來美食」、或手機點選（按此）安裝。
📍馬辣集團(10大品牌共約48家)
馬辣集團11月「秋饗海鮮宴」優惠，即日起至11月30日，限兩成人以上同行、提前一天訂位並主動告知參加「證件對對碰」活動，同桌任一人身分證、健保卡號、護照號碼對中「2、0、5」任2碼（可重複），於用餐時主動出示相關證件予服務人員確認，可享馬辣集團10大品牌加菜吃到飽優惠。
火鍋品牌
▪️馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」（馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）
▪️新馬辣經典麻辣鍋消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
▪️新馬辣經典麻辣鍋Plus+消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
▪️涮樂和牛鍋物放題消費「午餐699元/晚餐及假日749元」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」
▪️肉之間 大盤肉幸福鍋物每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份
▪️問鼎・皇上吉祥宮廷火鍋含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份（市價388元）
燒肉品牌
▪️熊一燒肉消費含「午餐698元/晚餐及假日798元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
▪️夯下去和牛燒肉放題燒肉消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」
▪️ChaCha個人和牛燒肉每人均消含600元以上每桌送市價200元「特上牛胸腹肉」或市價170元「精選豚五花」 一份
日料居酒屋品牌
▪️狗一下居食酒屋含三成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份
另外，即日起至11月30日，馬辣集團再加碼推出限時限量「巨大手臂蝦99元加價購」優惠活動，活動期間至馬辣集團任一品牌消費，限時加價購「巨大手臂蝦」每隻只要99元（市價388元），每人限量乙隻，售完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！