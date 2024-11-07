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美國總統大選結果底定，最終由共和黨候選人川普突破當選門檻，篤定重返白宮，對此長期著墨國防外交領域的立委王定宇認為，台美關係大架構不變，會在既有基礎上繼續往前邁進，特別在美國國會方面，台灣連線國會議員幾乎全部連任，不管是共和黨、民主黨，在國會友台力量仍然是最大。首先王定宇恭喜川普當選下任總統，也感謝拜登在過去4年對台灣提供的協助，並認為川普勝選後，第一階段要觀察其國安人事，還有貿易談判代表與國務卿的人事安排，這牽動台灣安全國防以及經貿關係。另外王定宇說，川普在總統選舉期間，與就任以後提出來的政策也必須做好因應，就台美關係而言，大架構格局不會改變，中國是區域麻煩製造者，對歐洲、印太地區與全球形成威脅，對美國來說，不論誰擔任總統，中國所形成的威脅都是必須要面對，只是處理方法與程度可能有所差別。王定宇說，在大架構之下，台灣第一島鏈是重中之重，在全球經貿生產供應鏈上，更是扮演可信賴重要角色，台美關係會在既有基礎上繼續往前邁進，特別在美國國會方面，這一次台灣連線國會議員幾乎全部當選連任，不管是共和黨、民主黨，在國會友台力量仍然是最大。王定宇指出，台灣會在既有基礎上跟川普新政府磨合出新作法，特別是在經貿、區域多邊組織與安全議題上，川普大方向不變，但細部作法可能會有所調整，政府對美國政策始終是不去押寶。王定也指出，川普過去國安團隊與競選時外交國安策士，台灣相關單位都有所接觸，相信接下來就任後，首要之急是國內經濟與內政問題，中東戰事、俄烏戰爭以及台海緊張局勢更是外交三個重點。王定宇也提及川普第一任期中，推動對台軍售正常化，將台灣當作盟友近行軍售，包括新進武器與遠距離的精準武器，都是在上任所通過的軍購案，另外在印太架構上，川普任內強調台灣安全以及台美間互動，不容中國說三道四。王定宇指出，在這樣的架構下，美中貿易衝突日漸升高，台美間採取更加互利模式，創造彼此利多，有更緊密的合作符合台灣國家利益，接下來還有許多接觸與觀察事項，自己將會緊盯政府把台美關係建構更穩固、互動更密切。