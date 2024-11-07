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2024美國總統大選勝負揭曉，並未如選前民調預測那般膠著，避免因出現爭議，從而導致國家陷入混亂的狀況，民主黨總統候選人賀錦麗也已發表演說，坦承落敗，承諾會讓權力和平過渡。川普確定重返白宮，市場鬆一口氣，刺激美股3大指數齊創新高，道瓊工業指數收盤更是大漲逾1500點。綜合《CNBC》等外媒報導，川普贏得至少291張選舉人票，拿下包括北卡羅來納州、喬治亞州和「藍牆3州」-賓州、威斯康辛州、密西根州等關鍵搖擺州，可說是大獲全勝。6日收盤，美股道瓊指數大漲1508.05點，或3.57%，收43729.93點；那斯達克指數大漲544.29點，或2.95%，收18983.47點；標普500指數大漲146.28點，或2.53%，收5929.04點；費城半導體指數大漲157.74點，或3.12%，收5215.57點。不少美國本土企業都認為，將從川普的減稅和保護政策獲得巨大好處。而隨着川普勝出美選，交易員和策略員也針對他重掌白宮做出投資部署，「川概股」復熾，川普社群媒體平台「Truth Social」的母公司，川普媒體科技集團（TMTG）股價收漲近6％；特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）是川普的重要支持者，在川普勝選後，特斯拉股價也收漲14.75％。另外，銀行股普遍受到激勵，摩根大通、富國銀行股價分別上漲了11.5％和13%。受益於寬鬆監管的比特幣則飆升至歷史新高，突破 7.5 萬美元，且因人們相信川普對美國主要貿易夥伴徵收的關稅將提振美元，美元指數攀升至7月以來的最高水準。然而，由於市場也預計「川普2.0」或代表華府將推行擴張性財政政策及大幅加徵關稅，在刺激經濟成長之餘，也有加重財赤、重燃通脹的風險，10年期公債殖利率躍升至4.43%左右。除了總統大位，共和黨也贏得參議院，而眾議院多數雖仍爭奪之中，但共和黨似乎處於上風，若最後「共和黨浪潮」席捲國會，可能會導致劇烈的支出變化或稅收政策調整。莫比烏斯新興機會基金（Mobius Emerging Opportunities Fund）主席馬克莫比烏斯（Mark Mobius）認為，這次大選看似是川普的勝利，但也是共和黨在國會的勝利，人們或將看到美國經濟真正起飛。