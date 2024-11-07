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美國共和黨候選人川普（Donald Trump）確定當選美國總統，他在發表勝選感言時，頻頻提及SpaceX、X和特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是「超級天才」，藉此表揚對方在他競選期間的大力支持。不只馬斯克，大選結果出爐後，多位美國科技界大咖也紛紛出聲，恭賀川普勝選。亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）在X上發文，祝賀川普獲勝，並將此稱為「非凡的政治回歸和決定性勝利」。值得注意的是，貝索斯先前曾被踢爆，要求旗下《華盛頓郵報》停止表態支持特定候選人（賀錦麗），激起《華郵》內部不滿。Open AI行政總裁奧特曼（Sam Altman）也在X上表示，希望川普在工作中取得巨大成功，後續又稱美國需在開發具民主價值的AI領域保持領先地位，這點至關重要。蘋果執行長庫克（Tim Cook）則期待川普能幫助確保美國，繼續在獨創性、創新性和創造力方面，處於領先地位。Meta行政總裁祖克柏（Mark Zuckerberg）亦讚川普的勝選是「決定性的勝利」，期待與川普政府合作；Google母公司Alphabet行政總裁皮查（Sundar Pichai）、微軟（Microsoft）行政總裁納德拉（Satya Nadella）等人也釋放出相同訊息。就連獲拜登（Joe Biden）政府撥款資助、近期面臨危機的英特爾（Intel），其行政總裁季辛格（Pet Gelsinger）都發表聲明，期待與川普政府合作，以推進美國在世界技術和製造業的領導地位。