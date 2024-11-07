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▲7-11行動隨時取11月7日優惠，可寄杯茶飲買10送10。（圖／7-11提供）

▲7-11慶祝第7110店開幕，APP有咖啡買11送11優惠。（圖／業者提供）

▲7-11門市有濃萃美式、濃萃拿鐵3杯100元。（圖／業者提供、記者整理）

▲全家特大美式、熱卡布奇諾第二杯10元。（圖／全家提供）

▲全家本週康康5有霜淇淋買一送一，泡麵也半價。（圖／全家提供）

▲全家面紙、牛奶雪糕買一送一，雙11隨買跨店取慢慢換。（圖／全家提供）

▲OK超商雙11美式、拿鐵通通買2送2。（圖／業者提供）

今（7）日是二十四節氣的「立冬」，開始降溫變冷，是冬季開始的分界點，出門上班前先來杯熱飲暖暖身，7-11一日限定品茶趣優惠，紅茶／四季春買10送10，還有雙11前行動隨時取特大杯美式買11送11、特大杯拿鐵15杯711元；全家即起有特大美式、熱卡布奇諾同品項第2杯10元，明（8）日起霜淇淋買一送一吃。◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折（原價35元、特價17元）◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）◾珍珠奶茶4杯200元，8.3折（原價60元、特價50元）◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）◾冰淇淋紅茶4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）◾黑白珍珠撞奶買11送11，5折（原價60元、特價30元）◾純奶茶／純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）◾特大杯拿鐵15杯711元，6.8折（原價70元、特價47元）◾中杯精品美式／精品拿鐵12杯711元，6.6折（原價90元、特價59元）◾指定冰風味飲15杯711元，6.3折（原價75元、特價47元）活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）◾特大杯美式第2杯10元，（原價60元、特價35元）◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，（原價60元、特價35元）◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，（原價65元、特價38元）◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾悅氏light鹼性水720ml買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾SOMO茶歐蕾法國酥買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾農心辣白菜泡菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾舒潔袖珍面紙買1送1，5折（原價15元、特價8元）◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）◾鹼性離子水1385ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾大杯美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）◾大杯拿鐵111杯4300元，7折（原價55元、特價39元）◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）◾大杯單品美式111杯6700元，6折（原價100元、特價60元）◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.6折（原價110元、特價72元）◾私品茶55元飲品30杯1111元，6.7折（原價55元、特價37元）◾私品茶65元飲品26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）◾大杯莊園美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾大杯莊園拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）