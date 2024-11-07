今（7）日是二十四節氣的「立冬」，開始降溫變冷，是冬季開始的分界點，出門上班前先來杯熱飲暖暖身，7-11一日限定品茶趣優惠，紅茶／四季春買10送10，還有雙11前行動隨時取特大杯美式買11送11、特大杯拿鐵15杯711元；全家即起有特大美式、熱卡布奇諾同品項第2杯10元，明（8）日起霜淇淋買一送一吃。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折（原價35元、特價17元）
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾珍珠奶茶4杯200元，8.3折（原價60元、特價50元）
◾香鑽水果茶4杯200元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰淇淋紅茶4杯180元，6.9折（原價65元、特價45元）
📍APP｜11月4日至11月11日
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾黑白珍珠撞奶買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾純奶茶／純奶青買11送11，5折（原價50元、特價25元）
◾特大杯拿鐵15杯711元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵12杯711元，6.6折（原價90元、特價59元）
◾指定冰風味飲15杯711元，6.3折（原價75元、特價47元）
活動品項：好時經典可可、榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡
📍門市｜11月4日至11月9日
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）
🟡全家便利商店
📍門市｜11月6日至11月10日（會員限定）
◾特大杯美式第2杯10元，（原價60元、特價35元）
◾大杯熱卡布奇諾第2杯10元，（原價60元、特價35元）
◾特大杯冰4水果茶第2杯10元，（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月8日至11月10日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾悅氏light鹼性水720ml買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾SOMO茶歐蕾法國酥買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾農心辣白菜泡菜拉麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP｜11月6日起至11月26日
◾舒潔袖珍面紙買1送1，5折（原價15元、特價8元）
◾牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾鹼性離子水1385ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜11月9日至11月11日
◾大杯美式111杯3000元，6折（原價45元、特價27元）
◾大杯拿鐵111杯4300元，7折（原價55元、特價39元）
◾大杯熱卡布奇諾111杯4300元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾大杯單品美式111杯6700元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵111杯8000元，6.6折（原價110元、特價72元）
◾私品茶55元飲品30杯1111元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾私品茶65元飲品26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）
🟡OK便利商店
📍APP｜11月7日限定
◾大杯莊園美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯莊園拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
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📍APP｜11月7日限定
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折（原價35元、特價17元）
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📍門市｜11月6日至11月10日（會員限定）
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