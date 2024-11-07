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洛杉磯道奇隊對下一季守備陣容有新的計畫，道奇隊隨隊記者Noah Camras今（7）日在個人社群網站上指出，「道奇隊希望Mookie Betts在2025年重返內野。」這與近期道奇傳出也是追求Juan Soto的一員意味著什麼，還有待觀察。Betts不太可能擔任Tommy Edman和Miguel Rojas所在的遊擊手位置，Camras指出他可能守二壘。至於Betts回歸內野，對於Gavin Lux（本賽季守二壘），以及道奇隊試圖獲得獲得進入自由市場的明星外野手Soto來說，意味著什麼還有待觀察。除了Camras之外，美國職棒大聯盟官方也稱，「道奇隊總經理道奇總經理Brandon Gomez計劃下賽季讓Betts再次回到內場比賽。」由於球隊需要，Betts在2024年賽季開始擔任內野手，主要擔任遊擊手，但在6月6月中被觸身球砸中，造成左手造成骨折，缺席一段時間復出後，他改守右外野。