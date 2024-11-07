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2024美國總統大選由共和黨川普（Donald Trump）勝出，陸委會副主委梁文傑今（7）日在立院受訪時強調，台灣政府會沉著應對相關進展；針對川普競選時曾放話要台灣調高軍費、繳保護費等言論，梁文傑則回應：「不管是哪個候選人當選，「台灣都要自問我們對自己的國家安全有沒有做夠多的努力。」陸委會副主委梁文傑今赴立院外交及國防委員會，就美國大選結果對台影響進行專案報告並備質詢，他會前受訪指出，目前川普剛剛當選，政府團隊還在組建中，台灣政府會保持沉著應對的方式，來看待這一次的進展。至於川普競選期間針對台灣國防支出跟半導體業相關言論，梁文傑認為，不管誰當選，台灣都要自問我們對自己的國家安全有沒有做夠多的努力，有沒有還需要做更多的地方，這才是最重要的事情。至於川普上台後的對台政策基調會不會改變？梁文傑則強調，「從這幾年看下來，美國對中跟對台政策相對穩定，國會共識也是非常一致的，未來可見的一段時間裡面，不至於有太大的變化。」