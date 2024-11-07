比特幣日前隨美國大選結果出爐價格噴漲，喝超商飲料就可抽比特幣！近日有網友發現，有超商最近與虛擬貨幣服務平台「MaiCoin集團」合作活動，只要到萊爾富購買指定飲料，就能夠抽比特幣，讓不少人都去購買試試手氣，也有越來越多中獎人出現，貼文引起討論。
近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近萊爾富一款飲料說可以抽比特幣，最好有人會中這個啦！」只見貼出的照片，男子到萊爾富購買一瓶名為「樂法私藏四季春茶」的飲料，結果撕開抽獎貼紙，上面寫著「好可惜沒中獎」的字樣，讓他不相信能抽比特幣是真實存在的活動。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你是小白吧，這最高只抽等值1000元的比特幣，換算下來也只有0,0000幾的比特幣」、「真的有中啊，我中等值100元的比特幣啊」、「我已經中四瓶去了欸，就是中30元、100元的啊」、「中兩瓶路過，其實沒那麼難中，應該是因為你只喝一瓶吧！」、「竟然還有這種活動，雖然很少，但川普當選之前中的人又漲一波哈哈哈哈」、「中過1瓶，川普當選比特幣之後還有漲超賺」。
買萊爾富飲料抽比特幣！活動規則、時間一次看
事實上，網友提到的該項活動，是最近萊爾富與「MaiCoin集團」合作「樂法私藏茶飲系列」推出的抽比特幣活動，只要到萊爾富購買「樂法私藏茶飲系列」茶飲，就有機會抽中30元、100元、1000元新台幣等值的比特幣，民眾只要是「MaiCoin」或「MAX」等級一以上的會員，就可以輸入抽到的序號兌換到等值的比特幣，序號兌換期限為「2025年4月30日」。
「樂法私藏茶飲系列」一共有3款，分別為「黃金麥茶」、「經典紅茶」以及「四季春茶」，單瓶30元，任選第二件10元，活動從10月中旬開始到售完為止，目前還是有網友持續開箱中獎中，等於如果花30元抽到1000元大獎的話，直接回本33倍起，想要持有比特幣的民眾可別錯過這次活動囉！
美國大選「川普重返白宮」！比特幣上看10萬不是夢？
說到比特幣的價值，在日前美國大選開票時，川普一路領先的情況下就開始噴漲，直到川普當選，比特幣目前已經飆漲到7萬5000美元，刷新3月時締造的歷史最高價紀錄，而市值第二大加密貨幣「以太幣」也飆漲6.5%；與億萬富豪馬斯克有關的狗狗幣也是暴漲18%之多。
虛擬貨幣會有這樣的漲幅，是因為過去川普自詡是對與加密產業最友善的候選人，承諾如果重返白宮，要讓美國成為地球上的「加密首都」，打造戰略比特幣儲備，以及任命熱愛數位資產的人士擔任監管官員。如今川普將重返白宮，是否真的能夠帶動加密貨幣市場的新一波崛起，甚至讓比特幣衝上講了數年的10萬美金地位，讓投資客都拭目以待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你是小白吧，這最高只抽等值1000元的比特幣，換算下來也只有0,0000幾的比特幣」、「真的有中啊，我中等值100元的比特幣啊」、「我已經中四瓶去了欸，就是中30元、100元的啊」、「中兩瓶路過，其實沒那麼難中，應該是因為你只喝一瓶吧！」、「竟然還有這種活動，雖然很少，但川普當選之前中的人又漲一波哈哈哈哈」、「中過1瓶，川普當選比特幣之後還有漲超賺」。
買萊爾富飲料抽比特幣！活動規則、時間一次看
事實上，網友提到的該項活動，是最近萊爾富與「MaiCoin集團」合作「樂法私藏茶飲系列」推出的抽比特幣活動，只要到萊爾富購買「樂法私藏茶飲系列」茶飲，就有機會抽中30元、100元、1000元新台幣等值的比特幣，民眾只要是「MaiCoin」或「MAX」等級一以上的會員，就可以輸入抽到的序號兌換到等值的比特幣，序號兌換期限為「2025年4月30日」。
「樂法私藏茶飲系列」一共有3款，分別為「黃金麥茶」、「經典紅茶」以及「四季春茶」，單瓶30元，任選第二件10元，活動從10月中旬開始到售完為止，目前還是有網友持續開箱中獎中，等於如果花30元抽到1000元大獎的話，直接回本33倍起，想要持有比特幣的民眾可別錯過這次活動囉！
美國大選「川普重返白宮」！比特幣上看10萬不是夢？
說到比特幣的價值，在日前美國大選開票時，川普一路領先的情況下就開始噴漲，直到川普當選，比特幣目前已經飆漲到7萬5000美元，刷新3月時締造的歷史最高價紀錄，而市值第二大加密貨幣「以太幣」也飆漲6.5%；與億萬富豪馬斯克有關的狗狗幣也是暴漲18%之多。
虛擬貨幣會有這樣的漲幅，是因為過去川普自詡是對與加密產業最友善的候選人，承諾如果重返白宮，要讓美國成為地球上的「加密首都」，打造戰略比特幣儲備，以及任命熱愛數位資產的人士擔任監管官員。如今川普將重返白宮，是否真的能夠帶動加密貨幣市場的新一波崛起，甚至讓比特幣衝上講了數年的10萬美金地位，讓投資客都拭目以待。
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