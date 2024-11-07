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▲網友近日發現萊爾富有買飲料抽比特幣的活動，自己也買一罐來試手氣，可惜手氣欠佳。（圖/Threads）

▲不少網友分享自己去萊爾富買樂法私藏系列飲料抽中比特幣的畫面，透過序號就可以兌換。（圖/Threads）

▲2024美國總統大選由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）獲勝，帶動虛擬貨幣市場飆漲，比特幣更是衝破歷史新高價。（圖／美聯社／達志影像）

比特幣日前隨美國大選結果出爐價格噴漲，喝超商飲料就可抽比特幣！近日有網友發現，有超商最近與虛擬貨幣服務平台「MaiCoin集團」合作活動，只要到萊爾富購買指定飲料，就能夠抽比特幣，讓不少人都去購買試試手氣，也有越來越多中獎人出現，貼文引起討論。近日有網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近萊爾富一款飲料說可以抽比特幣，最好有人會中這個啦！」只見貼出的照片，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「中兩瓶路過，其實沒那麼難中，應該是因為你只喝一瓶吧！」、事實上，網友提到的該項活動，是最近萊爾富與「MaiCoin集團」合作「樂法私藏茶飲系列」推出的抽比特幣活動，，民眾只要是「MaiCoin」或「MAX」等級一以上的會員，就可以輸入抽到的序號兌換到等值的比特幣，，目前還是有網友持續開箱中獎中，說到比特幣的價值，在日前美國大選開票時，，而市值第二大加密貨幣「以太幣」也飆漲6.5%；與億萬富豪馬斯克有關的狗狗幣也是暴漲18%之多。虛擬貨幣會有這樣的漲幅，如今川普將重返白宮，是否真的能夠帶動加密貨幣市場的新一波崛起，甚至讓比特幣衝上講了數年的10萬美金地位，讓投資客都拭目以待。