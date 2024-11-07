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川普（Donald Trump）在本屆美國總統大選勝出，即將重返白宮，由於他曾在第一任期時，發起美中貿易戰，競選期間也曾放話要對中國商品開徵高關稅，後續會如何衝擊中國經濟也相當受矚。不過有星媒引述學者分析，認為大力支持川普的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），在中國有龐大商業利益，不排除成為2國貿易摩擦的緩衝因素。根據《聯合早報》報導，新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝分析，北京已對「川普2.0時代」在做準備，所以至今都沒有亮出底牌，為可能發生的情境而儲存彈藥。不久前，中國才考慮批准未來幾年增發逾10兆元人民幣債券，川普勝選後，財政刺激力度不排除會更強。南京大學國際關係學院執行院長朱鋒則分析，從中共二十大報告到今年7月召開的三中全會，中國持續強調全方位深化改革開放，不僅為經濟結構調整做準備，也為應對現任拜登政府打壓，以及川普重新執政的衝擊，美中摩擦估計在川普重返白宮後也不會出現實質變化。不過，朱鋒也指出，馬斯克在中國有龐大商業利益，特斯拉一半的電動車在中國製造，所以如果馬斯克能夠強調2國合作的商業利益，改變美國脫鉤斷鏈的做法，或許能讓美中關係朝「相對可控」的方向發展，進而起到緩衝作用。至於馬斯克能否在美中關係扮演緩衝角色，駱明輝看法則較為保守，認為要視馬斯克是否進入川普執政團隊，以及擔任何種職位而定。美國《CNN》引述不具名消息人士報導，中國國家主席習近平已致電恭賀川普勝選；中國外交部也回應稱，尊重美國人民的選擇，對川普當選總統表示祝賀。