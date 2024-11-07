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美國第47任總統、副總統確定由共和黨候選人川普（Donald Trump）及副總統候選人范斯（J.D. Vance）當選，總統賴清德發文祝賀；而2016年川普首次當選總統時，前總統蔡英文曾與川普通話10多分鐘祝賀，不過涉外人士評估，賴清德要和川普通話的機會不大。對此，前立委郭正亮則表示，川普對台灣可能會傳過來一句話：「你給林北惦惦（噤聲）」。郭正亮6日在節目《大新聞大爆卦》表示，共和黨在這次選舉可以說是「全贏」，不僅川普贏回總統寶座，共和黨還搖身一變成為參議院多數，而川普在這樣的情況下，心裡想的不會是台灣，而是俄羅斯，川普不想要俄羅斯與大陸過於親密，才能夠有籌碼跟大陸談判。郭正亮指出，川普是名談判專家，不會讓台灣成為變數，且可能對台灣傳一句話過來：「你給林北惦惦（噤聲）」。同場來賓前立委蔡正元也說，建議賴清德不要再講什麼主權，現在就是要低頭做人。至於當年有「川蔡熱線」，此次賴清德是否會和川普通話？2人都肯定地回答：「不會」。