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美國大選結果出爐，由共和黨總統候選人川普勝選。川普在選前曾表示要對於中國課徵60%關稅，針對其他國家課徵10%或20%關稅。對於台灣影響，經濟部長郭智輝表示，他對於全球都課徵相同關稅，對台灣影響不大，但是對於在中國台商就會影響比較大。川普在選前曾提出要對中國產品課徵60%關稅，9月指出有意針對其他國家產品課徵20%關稅，近期則改為10%關稅，實際課徵多少還需要觀望。郭智輝表示，當全世界都漲10%，對於台灣影響不會那麼劇烈，但對台商在中國台商可能會有影響比較大。他評估，關稅只是一個影響變數，對台商在中國的產業影響會比較大，對台商在其他國家的產業跟台灣的產業，影響應該不大。對於是否可能加速中國台商回流？他說，自己上任就推動「境外關內」，這些都會是因應方式。對於我國晶片是否也會出現衝擊，什麼可能要求台積電2奈米製程提前赴美？郭智輝說，這是值得研究的命題，台灣目前有一些保護法規，要求2奈米能不能夠到國外去生產，所以依法不可行，後續仍要經過投審會審查，針對川普是否可能這樣要求，「這個應該是還沒有事實。」對於是否擔心台積電、聯發科會被川普架著走的可能性？郭智輝強調，所有生產銷售都是市場需求，政治會影響整個市場的變異，但終究會趨於市場需求。而美國「晶片法案」可能撤銷，他強調，晶片法案也不是只有台積電一家，還有包括英特爾（Intel）及三星等對於經濟部是否準備好迎接川普2.0？郭智輝最後說，這個命題非常好，經濟部不是說等著這個接招，「我們對所有的情況的變異，都有隨時在掌握」，對於後續經濟政策，台灣都有不同因應模式，我想這一點請國人也能夠放心。