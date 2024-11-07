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川普贏得2024美國總統大選，篤定重返白宮。外交部長林佳龍今（7）日在立院備詢時表示，對於美國新政府的可能人事佈局，在共和、民主兩黨初選期間就都已經整理。立委王定宇要求林佳龍「給個名字」，林佳龍則表示：「我想台灣的友人像歐布萊恩，（賴）總統推文恭賀川普總統跟范斯副總統，他就馬上幫忙轉推，這也是其中一個例子。」川普即將重返執政，未來上台後的人事佈局也成為全球焦點。民進黨立委王定宇今在立院外交及國防委員會質詢時，關切外交部是否對川普未來執政團隊的人事佈局有所準備？外交部長林佳龍則強調，早在美國初選時就已經針對兩黨的重要人事佈局擬出可能名單。王定宇接著追問林佳龍，川普未來的人事覺得有誰？林佳龍則回應，川普第一任總統任內有些官員可能回任，再來就是參加這次大選的成員也有機會。王定宇又進一步要求林佳龍給個名字，林佳龍則說：「我想台灣的友人像歐布萊恩，（賴）總統推文恭賀川普總統跟范斯副總統，他就馬上幫忙轉推，這也是其中一個例子。」歐布萊恩（Robert O’Brien）是川普第一任總統任內的國安顧問之一，立場友台，去年還獲前總統蔡英文頒授「特種大綬景星勳章」。