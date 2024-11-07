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美國共和黨總統當選人川普（Donald Trump）競選期間，知名億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）大力助選，不只帶兒子出席川普位於佛州海湖莊園的選舉之夜派對，還現身川普家族大合照，不過該照片中，唯獨不見準第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。川普的子女們，包括梅蘭妮亞所生的么兒拜倫（Barron），分別由川普幾任前妻所生的艾瑞克（Eric）、伊凡卡（Ivanka）、蒂芬妮（Tiffany）、小唐納（Donald John Trump Jr.），以及他們的配偶、子女也都現身。雖非川普家族成員，馬斯克現身全家福卻一點也不顯得突兀，身為川普的親密政治盟友，馬斯克在此次大選中，多次現身助陣，甚至還在選前於關鍵搖擺州，舉行爭議頗多的百萬美元大抽獎。川普的孫女凱伊（Kai Trump）也祝賀爺爺取得歷史性的選舉勝利，「沒有人比你工作更努力，也沒有人比你更關心美國人民」、「恭喜爺爺，我愛你」，並放上自己與川普在選舉之夜的合照。