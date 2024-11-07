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台中市長盧秀燕被看好2028年代表國民黨參選總統，但明年國民黨主席選舉，盧秀燕是否要投入，備受關注。前立委郭正亮說，若盧秀燕要參選總統，建議要先跟高雄市長陳其邁一樣，多對國家議題表態，記取新北市長侯友宜的教訓；至於兼任黨主席，郭正亮認為，盧秀燕應該會等有7成把握才站出來。郭正亮在節目《下班瀚你聊》中說，國民黨有意參選總統的人都很保守，相較之下，民進黨內大咖，如前總統陳水扁、總統賴清德到陳其邁，對國家議題一向勇於表態。他說，若盧秀燕不滿中火燃氣改建，讓台中人用肺發電，那就該進一步提出全國性視野的能源政策，例如配比應該怎麼做。至於黨主席，郭正亮說，盧秀燕2026年卸任市長、再到2028年參選總統，這段期間要掌握議題的話語權，會是一大考驗，郭正亮評估，以盧秀燕保守的性格，應該會與黃復興、前立法院長王金平、現任立法院長韓國瑜等人討論確定後，有7成把握才會站出來，但他也提醒盧秀燕應該記取侯友宜2024參選總統的失利經驗，在地方大選、全國重要議題都要有所表態，才不會讓選民覺得她的層次只停留在地方、還沒有準備好邁向總統大位。