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美國共和黨總統候選人川普昨（6）日贏得選戰，確定二度入主白宮，也因此激勵「川普交易」十分熱絡，美元創下2020年3月以來最大單日漲幅，此外，由於川普傾向支持虛擬貨幣交易，因此激勵比特幣昨日一度突破76000美元，創下新高，也因此推動今（7）日台股相關個股趁勢走高。川普昨日贏得美國總統大選，​由於川普曾表示，將打造美國為比特幣和虛擬貨幣的資本世界，凸顯傾向比特幣立場，如今勝券在握，比特幣也隨即上演慶祝行情，昨日價格一度突破76000萬美元、來到76493.86美元，再創歷史新高，24小時內上漲將近10%，推動全球加密貨幣市值突破2.6兆美元。不只是比特幣，連市值第二大加密貨幣乙太幣昨日也大漲6.5%；迷因幣「狗狗幣」（Doge）則是暴漲18%，主要是因為力挺川普的億萬富豪馬斯克是狗狗幣的支持者。川普在競選初期就將自己定位為支持加密貨幣的候選人，並直接向該行業示好。其中包括宣布他將在上任的頭100天內設立一個加密貨幣諮詢委員會，建立有利的監管以鼓勵國內「美國製造」比特幣開採，啟動戰略性國家比特幣儲備。Defiance ETF 首席執行官兼首席投資官 Sylvia Jablonski表示，圍繞川普加密貨幣交易的主題是放鬆管制、對長期持有和日間交易的資產進行潛在減稅、減少對金融機構和美國聯準會等政府部門的依賴，而風險資產的整體支持和加密貨幣的增長，才是其增長的真正原因。川普的上任無疑對虛擬貨幣來說是利多消息，因此也推動今日台股相關個股的走高，截至上午10點30分，在比特幣、挖礦概念股當中，神準上漲逾9%，撼訊上漲逾8%，曜越上漲逾5%，麗臺、南電上漲逾4%，動力-KY、日月光投控、創意上漲逾3%，