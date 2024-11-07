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▲台北、新北、桃園及新竹縣市7-10月預售案完銷情形。（圖／住展雜誌提供）

78歲的川普（Donald Trump）宣布當選2024美國總統大選（2024 United States Presidential Election）。大家都在問川普當選對台灣房市會有什麼影響？事實上，從7月銀行房貸水位滿、9月央行第七波信用管制打房以來，房市早就大震盪。住展雜誌彙整台北、新北、桃園及新竹縣市在7-10月推出的預售案，4個月來共8案由建商公布告捷，完銷率約4.4%，上半年火速完銷盛況不復見。住展雜誌發言人陳炳辰表示，目前房市無差別受害，高價蛋黃區本出於價位硬傷，銷售熱況不及低總地帶，眼下更雪上加霜，而擁有比價效益的新興區，現在面對不利投資情勢發展，還傳解約潮，災情同樣嚴峻，要像上半年光是雙北市數個月內就有十幾、二十案完銷光景已不復見。至於還能不受大盤影響，房市隆冬展現完銷傲人之姿，值得觀察其不敗特性，除了如桃園市中壢區的兩案「湖JIA Ⅱ」、「遇明」所屬小案，各只有1.8億元與0.6億元的總銷，「遇明」還僅9戶，順銷不意外。若有價位優勢來帶動銷售，逆勢衝出一片天也算意料中事，包括桃園市楊梅區的透天案「站前盛宴2」，總價帶只在一千多萬元，平鎮市區的罕推新案「隅田川」，打出廣告戶不到800萬元，還有新竹縣竹北市的「高鐵馥境」，位在都市計畫區外的甲種建地，享高鐵生活圈，單價僅5字頭，為竹北高鐵特區的2/3價，皆引發買氣。陳炳辰指出，更玩味的是，開價來到120萬元的台北市大同區「三豐雲承」，以及8字頭的新北市新店區的「岳軒京選」、新竹縣竹北市的「協勝大聚」，不低的價碼仍讓買方表現出「該買的房，貸款受限也要買」的無懼態度。像是口碑建商的「三豐雲承」擁首都與承德路門牌，「岳軒京選」所在大坪林，為新店區成熟的居住地帶，且新案稀缺更添魅力，「協勝大聚」則在高鐵特區，熱度不在話下。再者因為主流坪數的規劃，這三案均有2房的小宅產品，彰顯吸睛效益。此外，「岳軒京選」與「協勝大聚」又在行銷面下功夫，「岳軒京選」的代銷搭配的是房仲背景業者，預約客戶口袋名單眾多，「協勝大聚」則早先舉辦說明會來蒐集累積客戶，不俗成績印證此舉功效。陳炳辰指出，在風暴進場，現階段喊出倒數的新案，如台北市北投區的「常殷一域」、林口區「築禾忠孝苑」、桃園市中路重劃區與捷運A20站一帶的昭揚建設案，和新竹市北區的「竹慶金城」，均看出分別有品牌、地段、小宅，以及選擇房仲代銷擴大銷售客群的特性，兼之開始訴求低首付方案，可望成功挑戰利空。而區段位置佳，規劃與價位符合市場需求，知名建商號召力，輔以有力的行銷方式，或將在烏雲密布的當下透出曙光。