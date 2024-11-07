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台北市議員林延鳳今（7）揭露，台北市長蔣萬安「家族坐擁數處豪宅」，卻住在中山區豪華官舍裡「免房租」，相對於過去市長陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲任內都還只敢住在自己家，蔣萬安簡直是做最壞示範，要求限期搬出。對此，蔣萬安回應表示，他在北市跟全國各縣市全沒置產，名下沒有任何房子，之前都是跟父母同住，在小孩出生後就是依法申請宿舍。林延鳳指出，調閱現有市府局處長以上長官，就現有中山區中山北路二段44巷之「4房2廳2衛」共八戶官舍進駐狀況，赫然發現這「免租金」僅需繳交水電、瓦斯、電話、管理費以及借用契約公證費的豪華官舍名單，蔣萬安也在其中，其餘入住者分別為副市長張溫德、人事處長張建智、觀傳局長王秋冬、法務局長連堂凱、原民會主委巴干・巴萬Bakan Pawan以及青年局長殷瑋；反觀在台北出任公職多年的兩位副市長李四川、林奕華就選擇不住官舍，蔣萬安「家有豪宅」卻住官舍之社會觀感奇差無比。蔣萬安今日上午出席昌隆198公園公共鋼琴捐贈啟用暨演奏活動，會前媒體詢問議員踢爆「家族有豪宅」，卻佔市府官舍。蔣萬安回應表示，他在北市跟全國各縣市都沒有置產，名下沒有任何房子，之前都是跟父母同住，一方面可以就近陪伴，二方面可以幫忙照顧孫子，這兩年二寶、三寶陸續出生後，家庭成員增加，就是依法申請宿舍。