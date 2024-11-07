我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院外交及國防委員會今（7）日邀請外交部長林佳龍，針對美國大選結果對台影響進行專案報告並備質詢。民眾黨立委林憶君一上台劈頭就問，川普上台內閣是否會因此異動？問林佳龍「部長你會不會擔心你的部長位置不保啊？」林佳龍當場愣了2秒後平靜回答：「我沒有想過這個問題耶！」2024美國總統大選由共和黨川普（Donald Trump）勝出，將重返白宮。民眾黨立委林憶君今在立院外交及國防委員會質詢時，關心川普上台後台灣的內閣是否異動，問林佳龍會不會擔心部長位置不保？林憶君接著還烙英文「你知道本席為什麼要這樣問嗎？因為本席Very concerned, very very worry啊！」逗得林佳龍也笑了出來。林憶君表示，外交部次長吳志中先前被外媒報導，說他「非常擔心（worry）美國大選」，還被批評用詞不當。林佳龍首先強調，自己沒有想過部長位置是否不保；他並進一步解釋，這是該媒體誤解吳次長的談話內容，吳志中已經澄清，他在與國際記者茶敘時講的是「關心（concern）」，該媒體誤解報導，已經更正澄清。林佳龍強調，美國總統大選是民主選舉產生新總統，應該歡喜心看待，台美是夥伴關係，要關心、不用憂心。針對藍白立委關切川普就任後，是否會強硬要求台灣的國防支出需達到GDP的10%？林佳龍則強調，不管5%或是10%都是一種期許，外交部在國際談判上，會清楚說明「過去8年來，國防預算都持續增加、將近倍增，未來也會繼續增加。」他並強調，重要的事台灣要有自我防衛的決心。