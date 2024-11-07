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美國總統大選落幕，由共和黨總統候選人川普當選，由於川普先前曾說，要向台灣收「保護費」，使台美關係未來走向備受外界矚目。對此，總統府發言人郭雅慧今（7）日受訪時表示，無論美國哪個黨派執政，對台灣都是跨黨派的支持，所以在未來，總統賴清德強調「不用擔心」，無論是經濟發展，或者是區域的安全上，台灣都會與最重要的夥伴一起。川普當選後，台美未來走向備受矚目，由於川普曾稱要向台灣收保護費，引起台灣人憂心。對此，郭雅慧受訪時表示，台灣與美國有共同民主價值、自由信仰，一如過往，大家都相信，這也是賴清德反覆的表達「台美關係堅若磐石」。郭雅慧提到，無論美國哪個黨派執政，對台灣是跨黨派的支持，所以在未來，賴清德強調「不用擔心」，無論是經濟發展，或者是區域安全上，台灣都會與最重要的夥伴一起攜手，包括經濟的繁榮、區域的穩定，「我們都有信心可以持續也更強化」。美國總統大選態勢底定後，傳出賴清德昨天下午召開國安高層會議，郭雅慧表示，每週固定的例會上，賴清德都會聽取國安團隊相關的報告，包含各國輿情及選情，而賴清德在第一時間，也聽取國安團隊的報告。針對有媒體指賴清德規劃與川普通電話一事，郭雅慧說，賴清德昨天第一時間，已經透過我國駐美代表處轉致賀函，表達他的恭喜之意，到目前為止並沒有規劃致電表達祝賀之意。至於美國總統宣示就職，總統府會派出代表團前往？郭雅慧回應，選舉才剛選完，若有明確規劃，會適時的向國人公開、正式的報告。