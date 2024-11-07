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道奇有意和主帥Roberts續約！在日籍球星大谷翔平的轉隊加持下，洛杉磯道奇奪下世界大賽冠軍，雖然總教練Dave Roberts在季後賽的部份決策，引發外界質疑，但仍率隊奪下9年執教以來的第2冠。Dave Roberts從2016年起開始執教道奇隊，目前雙方正處在3年的合約，並且會在2025年賽季結束後到期。Dave Roberts現年52歲，過去9年領軍道奇，拿下851勝、506敗的佳績，雖然道奇8次拿下分區冠軍，但卻有多次在季後賽止步首輪，甚至在2022年、2023年，連續2年都以一輪遊作收，讓不少球迷難以接受。