道奇有意和主帥Roberts續約！在日籍球星大谷翔平的轉隊加持下，洛杉磯道奇奪下世界大賽冠軍，雖然總教練Dave Roberts在季後賽的部份決策，引發外界質疑，但仍率隊奪下9年執教以來的第2冠。由於明年將會是Dave Roberts合約的最後一年，道奇總管Brandon Gomes在昨（6）日的GM會議上透露，球團有意在冬天和Dave Roberts完成續約，
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根據美國媒體《新聞週刊》以及記者Bob Nightengale的消息指出，道奇總管Brandon Gomes在GM會議上表示：「希望今年冬天和Roberts續約。」Dave Roberts從2016年起開始執教道奇隊，目前雙方正處在3年的合約，並且會在2025年賽季結束後到期。
Dave Roberts現年52歲，過去9年領軍道奇，拿下851勝、506敗的佳績，除了連續9年闖入季後賽外，更是8度拿下國聯西區冠軍，不過進入季後賽的決策是外界對他主要質疑的原因。
雖然道奇8次拿下分區冠軍，但卻有多次在季後賽止步首輪，甚至在2022年、2023年，連續2年都以一輪遊作收，讓不少球迷難以接受。不過美國媒體認為，Dave Roberts本季採用「3人先發輪值」的方式，是道奇傷兵滿滿的投手群的最佳解方，最終也帶領球隊奪下世界冠軍，因此相當有望再和球隊續約。