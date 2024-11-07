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2024美國總統大選昨日揭曉，由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝出，川普將重返白宮。由於川普選前曾指台積電偷走美國半導體業的就業機會，外界擔憂川普上任後會拿台積電開刀。台北市長蔣萬安今（7）日表示，期待台美關係能持續穩健往前邁進。蔣萬安今天上午出席北市昌隆198公園公共鋼琴捐贈啟用暨演奏活動，對於川普勝選，網友都台積電一事，蔣萬安說，台北市政府今年9月分也率團到美東訪問紐約、波士頓及費城等等城市，市府會跟美方維持緊密關係，也希望未來能有更多具體合作項目進行。台智光涉及警用監視器弊案，蔣萬安今年4月下令解除北市警局與台智光的子約後，議員要求啟動備援系統招標，昨天開標，一共有四家投標，包括中華電信股份有限公司、凱擘股份有限公司中嘉數位股份有限公司、台通光電股份有限公司，其中台通光正是台智光的子公司引發關注。對此，蔣萬安表示， 一定嚴加把關，警察局跟他報告這次的備援系統招標，是採用限制性招標準用最有利標，包括企業形象、企業時機都是重要指標，這個都會在評核過程中考量。