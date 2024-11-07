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天王劉德華日前來台開唱，被部分人士質疑他媚共統戰，陸委會則明確指出，劉德華沒有傷害台灣的言論。民進黨立委沈伯洋今（7）日質詢時則要求陸委會說明「傷害台灣」的紅線在哪？陸委會副主委梁文傑表示，就是「不可以貶低台灣作為一個國家的地位」。陸委會副主委梁文傑今在立院外交及國防委員會備詢時指出，對於「傷害台灣言論」的解釋，就是不可以貶低台灣作為一個國家的地位，「這是我們最基本的要求」。至於劉德華事件，陸委會查過，他並沒有中國政協的官方資料，而且「說實在，政協在中國黨政體制裡面，是一個比較邊緣的位置」。陸委會在審查的時候，不會以有沒當政協做標準。梁文傑進一步說明，如果「傷害台灣的言論」紅線畫在政協，可能會導致很多中國官方人士或是黨政軍人士沒辦法來台，所以陸委會的紅線就是，要來可以，基本要求就是不能貶低台灣的地位，「如果有發生這樣的情況，我們會請你離境。」至於其他官方人士來台可能有別的考慮，會個案處理。沈伯洋另關注有中國籍人士在「某立委辦公室」擔任助理，而且列入不分區立委名單，應是指民眾黨立委黃國昌辦公室、民眾黨不分區立委被提名人李貞秀。梁文傑則表示，《兩岸人民關係條例》跟《國籍法》規定了不同樣態，《兩岸條例》規定，大陸人民取得中華民國身分證後10年可有參政權；《國籍法》是規定擔任公職不能有雙重國籍。梁文傑強調：「陸委會從去年到現在的看法一貫，就是《兩岸人民關係條例》只保證參政權，真的要擔任公職，要回到《國籍法》。」而《國籍法》是由內政部管轄，這部分可能要由內政部提出明確解釋。