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隨著川普（Donald Trump）當選第47任美國總統，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平與隊友是否會前往白宮接受祝賀成為熱議話題。按照美國職業運動傳統，四大職業運動的冠軍隊伍通常會獲邀到白宮接受總統的接見，但由於過去川普任內曾與部分隊伍發生摩擦，道奇隊此行仍有變數。美國四大職業運動，包括MLB、NFL、NBA與NHL，冠軍隊伍在奪冠後前往白宮接受總統祝賀已成多年來的慣例。過去兩年，2023年大聯盟冠軍遊騎兵隊與2020年奪冠的道奇隊分別在次年接受時任總統拜登（Joe Biden）邀請，延續這一項傳統。不過，川普於2017年出任第45任總統期間，20支冠軍隊伍有一半拒絕了白宮邀請或未受邀。2018年奪冠的波士頓紅襪在次年訪問白宮時，包括時任教練Alex Cora及道奇現役球員Mookie Betts在內等多名球員，皆因為個人立場選擇缺席。現任副總統賀錦麗作為加州出身的政界人士，與道奇隊的關係密切。她的丈夫更是道奇隊的死忠球迷，並曾在道奇奪冠後致電祝賀總教練Dave Roberts，並將這一畫面分享在社群媒體X上，展現一直以來對道奇的支持。根據道奇球隊日程，道奇隊的白宮行程尚未確定，但他們計劃於2025年4月8日至10日造訪華盛頓，與國民隊交手。若此行順利成行，將是自2014年上原浩治隨著紅襪隊訪問白宮以來，再有日本球員隨隊會見美國總統。不過，大谷是否參加這次白宮行仍是未知數。