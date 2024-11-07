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▲中共殲-35戰機外型神似美國空軍F-35戰機。(圖/美國空軍)

2024珠海航展將於本月12日至17日盛大舉辦，中國軍媒於近日先釋出疑似殲-35A（J-35A）匿蹤戰機的照片，外型神似瘦身版本的美軍F-35戰機。殲-35服役將成為中國解放軍的第二款隱形戰機，也成為繼美國之後，第二個同時有兩款隱形戰機服役的國家。殲-35前身為FC-31，由瀋陽飛機設計研究所研製的第五代戰機。配備了DSI進氣道、梯形主翼、傾斜雙垂尾與內置彈倉，最大起飛重28噸。殲-35外型神似美國洛克希德馬丁公司研製的F-35隱形戰機，但殲-35採用雙發動機設計，F-35則為單發動機。在研發FC-31 1.0時期，採用2具俄羅斯RD-93發動機作為動力來源，之後推出的FC-31 2.0改用中國國產渦扇13發動機。2012年6月23日，FC-31首次在中國大陸某個公路收費站附近被拍攝到。當時飛機的主體外殼被安置在卡車上進行陸運，以迷彩布嚴密包裹，因而被中國軍迷暱稱為「粽子機」。2012年10月31日，一架編號為31001的FC-31在兩架殲-11BS戰機的陪伴下完成了首次飛行。2014年10月28日，FC-31戰機抵達第十屆中國國際航空太空博覽會現場展出，代號「鶻鷹」。2016年12月23日，一架改進版的FC-31戰機進行首飛。改進版在垂直尾翼、航電、雷達、引擎等方面做出了很多不同的改進，被稱為FC-31 2.0。2024年11月5日， 解放軍空軍在北京舉行記者會，介紹慶祝空軍成立75周年的情況，並確定於2024年珠海航展中將首次展出中型匿蹤多用途戰鬥機殲-35A。殲-35服役後，將是解放軍繼殲-20後第二款隱形戰機，中國也將繼美國之後，同時有兩款隱形戰機服役的國家。與美軍F-35戰機一樣，殲-35也正在研發可在航艦上起降的艦載機版本，外型最大辨別點為艦載機版本鼻輪使用雙輪胎設計，以強化機體承受在航艦上起降的衝擊力。殲-35未來潛在外銷對象為中國的盟友巴基斯坦，因為美國拒絕出售先進戰機給巴國，俄羅斯則擔心得罪軍火大客戶印度，也不願意出售Su-57隱形戰機給巴基斯坦。美軍F-22與F-35兩款第五代戰機形成高低搭配。軍事粉專「IDF經國號」指出，理論上殲-35A應該會一口氣汰換中共空軍現有的殲-7、殲-10A/B，與殲-20形成高低配。匿蹤戰機為了隱藏真實雷達截面積（RCS）訊號，會安裝俗稱「龍伯透鏡」的RCS放大器。軍事粉專「基底雜談」則指出，殲-20和殲-35的雷達截面積（RCS）放大器，俗稱「龍伯透鏡」是伸縮式的。和美國F-22、F-35須事前安裝的固定式RCS放大器相比，解放軍的伸縮式RCS放大器最大的優勢，是能夠根據任務性質，在飛行時決定是否放出龍伯透鏡來隱藏自己的真實RCS資訊。不過，這等於在實際作戰任務中，飛機也會自帶一個RCS放大器在身上，對飛行性能有多少影響，目前仍不得而知。