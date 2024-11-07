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美國總統大選結果出爐，前總統川普（Donald Trump）擊敗賀錦麗（Kamala Harris），成為美國第47任總統，並有望全面執政，美國政壇乃至全球政治舞台上可能將掀起一股紅色浪潮，對市場又有什麼影響？外銀認為，關稅與貿易前景會讓市場謹慎，美股、美元受惠，美債承壓 ，預期美元指數未來3個月將挑戰106價位，日圓在日本政治不確定性可能造成壓力，短期內將在155附近盤整。渣打銀行分析，美國共和黨大獲全勝可能對美國財政及貿易政策帶來重大變動，進而深刻影響全球經濟和金融市場，共和黨可能推動減稅政策，擴大財政赤字。同時，增加關稅等支出或將推高通膨，加劇市場波動，而支出需求上升可能導致公債發行增加，進而推高殖利率。這可能使投資者對政府債務要求更高的風險溢價。另外，共和黨的保護主義立場可能加劇全球貿易緊張局勢，干擾供應鏈並影響市場穩定，減稅及需求增加可能引發全球通膨壓力，影響其他相互關聯的經濟體。渣打預期，債券殖利率上升，10年期公債殖利率可能突破4.4%，反映市場對貨幣政策及財政政策的疑慮。然而，目前經濟軟著陸的發展趨勢，以及企業減稅的預期，仍有助於支撐股市表現。總而言之，渣打認為，共和黨在這次選舉中的決定性勝利可能帶來廣泛影響，這些影響包括財政政策的變動、通膨風險對聯準會後續政策路徑的干擾，以及市場波動和貿易緊張局勢的加劇。不過，現階段的數據支持經濟軟著陸預期，風險資產在中長期可能表現優異，投資者在近期市場波動中應保持警惕，但不必過度恐慌，把握選舉期間市場的波動，以及選後情勢明朗化帶來的佈局機會。此外，美國經濟前景穩健支撐股市表現。渣打指出，全球股市在美國大選不確定性和經濟軟著陸前景中展現出韌性。美國經濟穩健成長支撐美股成為投資焦點，特別是科技、通訊和醫療健康等成長型類股。這些行業在技術創新及需求增長的推動下，有望領先表現。在亞太地區方面，渣打認為，中國政府雖已推出一系列刺激措施，但其長期成長仍需更大力度的財政支持。川普當選美國總統後，其關稅政策可能再次衝擊中國及其他亞洲市場股市，因此對中國股市維持中性立場。相較之下，印度股市因內需強勁及經濟穩定成長，相對成為長期資產配置的優質選擇。日本方面，執政聯盟在提前舉行的眾議院選舉中失去多數席位，政治不確定性增加，預期日圓疲軟可能持續1至3個月，但這對出口行業有利。此外，日本工資上漲及股東友好政策預期將支持企業股價表現，綜合考慮這些因素，維持日本股市中性的觀點。也由於市場對於川普的減稅、移民限制，以及對外貿易關稅等政策可能引發通膨壓力捲土重來的預期心理，導致美國10年期公債殖利率攀升至4.40%上方，渣打預期未來3個月，10年期公債殖利率可能落在4%至4.25%區間。不過，各類型債券價格經歷10月下跌修正後，為投資人提供了一個具吸引力的機會，渣打建議投資人可評估美國長期公債的配置比例，此類債券不僅提供穩定收益機會，隨著聯準會後續可能仍將緩步降息，長期來看債券價格仍具升值潛力。在企業債券與新興市場債券方面，由於目前的殖利率溢價接近歷史低點，保持中性看法。對於目前美元相對強勁，渣打預估，美元在未來1-3個月可能表現相對強勁。由於利差擴大，美元指數未來3個月或將挑戰106價位，歐元可能在3個月內徘徊於1.07左右，而英鎊則可能面臨下行壓力。儘管日本政治不確定性可能造成壓力，但預期美元兌日圓短期內將在155附近盤整。牌於澳洲央行不急於降息的支撐下，渣打預估，澳幣可能在0.67獲得支撐。同時，紐西蘭降息壓力上升，或將推動紐幣測試0.58的下方支撐位。在人民幣方面，市場正關注中國財政刺激措施和美國大選結果的進一步細節，鑑於中國經濟疲軟背景下美中債券收益率利差擴大，渣打預期離岸人民幣兌美元將在年底前將來到7.20左右。