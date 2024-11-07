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加拿大政府周三以國家安全風險為由，下令解散中資公司TikTok在該國的業務，然而，加國政府也強調，並未阻止民眾使用這款短影音應用程式（App）或在上面創作內容。根據路透報導，加拿大創新、科學暨工業部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）在一份聲明中指出，「政府正採取行動，要解決字節跳動公司（ByteDance Ltd）透過成立TikTok加拿大分公司（TikTok Technology Canada Inc）在加拿大運作業務相關的特定國安風險。」報導提到，加拿大政府去年開始審查TikTok在加投資與拓展業務相關計畫。根據加拿大法律，政府可評估外國投資對國家安全構成的潛在風險，且法律禁止政府透露這類投資的細節。商鵬飛提到，這一決定是基於審查過程中蒐集到的資訊和證據，以及加拿大安全和情報部門和其他政府合作夥伴的建議。TikTok表示將在法院對這項命令提出法律挑戰，發言人在稍早發出一份聲明回應，「關閉 TikTok 的加拿大辦事處並摧毀數百個當地高薪工作並不符合任何人的最佳利益，而今天的關閉令將促使這件事發生。我們將在法庭上質疑這項命令。 TikTok 平台將繼續供創作者尋找受眾、探索新興趣並促進企業蓬勃發展。」目前全球約有近20個國家和地區對TikTok實施了不同形式的限制或封鎖措施，大多以公部門限制使用為主，其中多數位於歐洲，包含比利時、愛沙尼亞、拉脫維亞、荷蘭、法國、奧地利、美國、紐西蘭、澳洲、立陶宛等多國，台灣公部門同樣也針對TikTok予以限制。歐盟三大重要機構歐盟委員會、歐洲理事會和歐洲議會也以擔心中國政府可能獲得設備上的數據為由，於2023年2月底禁止員工在工作設備上使用Tiktok。美國總統拜登（Joe Biden）今年4月簽署了《保護美國人免受外國對手控制應用法案》（Protecting Americans Against Foreign Adversary Controlled Applications Act），新法案對TikTok的母公司下達命令，要求其將應用程序出售給非中國公司，否則將被禁止，並規定字節跳動必須在2025年1月19日之前完成這項工作。全球所有國家當中，印度是針對TikTok最早實施全面封鎖的國家，中印在喜馬拉雅山共同邊界發生軍事衝突期間，禁止了TikTok等59款中國應用程式，並在2020年以保護民眾數據安全為由發出永久禁令。此外，包含阿富汗和巴基斯坦，也曾因道德和不當內容問題，曾短暫全面封禁TikTok。