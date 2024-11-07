財政部日前舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動被質疑內定中獎名單，其中有4人重複中獎還都拿走大獎，讓民眾感到不可思議。而財政部政務次長李慶華在6日也出面說明，強調活動沒有人為操作，但委外廠商有「提高積極參與者的中獎率」，讓PTT以及財政部臉書瞬間引起熱烈討論，有不少人認為：「這根本就是承認作弊啊....活動有說積極參與中獎率會提高？」
4人運氣爆棚帶走8大獎！財政部調查報告：沒有內定中獎人情形
財政部在日前的雲端發票抽獎活動當中，其中包括陳O祥、高O君、有吳O玹、梁O邦等四人，一共帶走了2台iPhone 15 Pro、2台12.9吋的iPad Pro、一台名牌吸塵器、一台名牌飲水機、14吋Macbook pro、捷安特自行車等，每個人都重複中獎且都是高價獎項，讓民眾對抽獎制度是否內定提出質疑。
隨著事件延燒，財政部6日公布調查結果，在報告書中提到，重複中獎的4人均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶及其三親等以內親屬，沒有所謂的內定情形，4個人在活動期間每天取得2至5張雲端發票，平均每張發票消費金額超過百元，載具歸戶也無異常，就目前的調查結果看來，尚符合活動抽獎條件。
網友眼尖抓包報告1句話！財政部臉書遭灌爆：根本承認作弊
不過隨後就有眼尖網友在財政部的報告書當中，一段話提到「根據承辦廠商說明，參酌本活動目的撰寫抽獎程式，其未依一般隨機抽奬方式（即積極參加者享有較多抽奬機會，每次抽奬機會均享相同中奬機率），而採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會，希望提高積極參與者之中奬率。」
讓不少網友傻眼灌爆財政部臉書表示「根本就是承認作弊了....第一次聽到抽獎會調整權重的」、「調權重有寫在一開始遊戲規則裡嗎？沒有就是作弊啊再硬拗」、「有說積極參與者會調整權重嗎？如果沒有就是作弊好嗎？拗什麼啊」、「你至少公佈一點有用數據，這4個人加權到多少？到底投入多少發票，不然這到底是什麼情況」。
財政部官網活動說明曝光！內容並無「積極參與者中獎率提高」
而根據財政部的說法，《NOWnews》記者也實際查詢「雲端種樹趣，e起集點樹」活動的規則說明，整個文宣並未提及「積極參與者中獎率會提高」一事，也就是說，民眾根本不知道如果積極參與活動就能提高中獎率，更別說所謂的積極參與如何定義、這4人中獎率到底被提升多少、實際又捐了多少發票和其他人的差距為多少，在報告書當中都沒半點說明。
最令人尷尬的是，在活動規則說明底下還寫著一行「若發生參加有者有違反常理或涉嫌不法之情事而影響他人權益者，主辦單位將取消其相關權益」，讓PTT鄉民也炸鍋表示「財政部不要再裝死了，直接大力查下去，不是親屬員工也能是朋友好嗎？」、「這個裝死真的太明顯了....而且中獎率提高就算了，提高中大獎率，這已經是近乎內定的作弊作為好嗎。」對於事件延燒，財政部政務次長李慶華則表示，設計邏輯是否逾越活動目的必要範圍，尚待法務部調查局調查確認。
我是廣告 請繼續往下閱讀
財政部在日前的雲端發票抽獎活動當中，其中包括陳O祥、高O君、有吳O玹、梁O邦等四人，一共帶走了2台iPhone 15 Pro、2台12.9吋的iPad Pro、一台名牌吸塵器、一台名牌飲水機、14吋Macbook pro、捷安特自行車等，每個人都重複中獎且都是高價獎項，讓民眾對抽獎制度是否內定提出質疑。
隨著事件延燒，財政部6日公布調查結果，在報告書中提到，重複中獎的4人均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶及其三親等以內親屬，沒有所謂的內定情形，4個人在活動期間每天取得2至5張雲端發票，平均每張發票消費金額超過百元，載具歸戶也無異常，就目前的調查結果看來，尚符合活動抽獎條件。
網友眼尖抓包報告1句話！財政部臉書遭灌爆：根本承認作弊
不過隨後就有眼尖網友在財政部的報告書當中，一段話提到「根據承辦廠商說明，參酌本活動目的撰寫抽獎程式，其未依一般隨機抽奬方式（即積極參加者享有較多抽奬機會，每次抽奬機會均享相同中奬機率），而採調高積極參加者之權數值及給予優先抽獎機會，希望提高積極參與者之中奬率。」
讓不少網友傻眼灌爆財政部臉書表示「根本就是承認作弊了....第一次聽到抽獎會調整權重的」、「調權重有寫在一開始遊戲規則裡嗎？沒有就是作弊啊再硬拗」、「有說積極參與者會調整權重嗎？如果沒有就是作弊好嗎？拗什麼啊」、「你至少公佈一點有用數據，這4個人加權到多少？到底投入多少發票，不然這到底是什麼情況」。
財政部官網活動說明曝光！內容並無「積極參與者中獎率提高」
而根據財政部的說法，《NOWnews》記者也實際查詢「雲端種樹趣，e起集點樹」活動的規則說明，整個文宣並未提及「積極參與者中獎率會提高」一事，也就是說，民眾根本不知道如果積極參與活動就能提高中獎率，更別說所謂的積極參與如何定義、這4人中獎率到底被提升多少、實際又捐了多少發票和其他人的差距為多少，在報告書當中都沒半點說明。
最令人尷尬的是，在活動規則說明底下還寫著一行「若發生參加有者有違反常理或涉嫌不法之情事而影響他人權益者，主辦單位將取消其相關權益」，讓PTT鄉民也炸鍋表示「財政部不要再裝死了，直接大力查下去，不是親屬員工也能是朋友好嗎？」、「這個裝死真的太明顯了....而且中獎率提高就算了，提高中大獎率，這已經是近乎內定的作弊作為好嗎。」對於事件延燒，財政部政務次長李慶華則表示，設計邏輯是否逾越活動目的必要範圍，尚待法務部調查局調查確認。