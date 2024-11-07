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▲有民眾發現財政部抽獎活動的名單，有4個幸運兒直接帶走8個高價值的大獎。（圖／翻攝財政部網站）

▲財政部表示，廠商設計抽獎程式並非一般隨機抽獎的方式，而是「提高積極參與者的中獎率」，又引發爭議。（圖/財政部提供）

▲財政部官網雲端發票抽獎活動並未提到任何有關「積極參與者」的說明，讓網友炸鍋直呼：「這不是內定什麼是內定！」（圖/財政部官網）

財政部日前舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動被質疑內定中獎名單，其中有4人重複中獎還都拿走大獎，讓民眾感到不可思議。而財政部政務次長李慶華在6日也出面說明，，讓PTT以及財政部臉書瞬間引起熱烈討論，財政部在日前的雲端發票抽獎活動當中，，每個人都重複中獎且都是高價獎項，讓民眾對抽獎制度是否內定提出質疑。隨著事件延燒，財政部6日公布調查結果，在報告書中提到，，4個人在活動期間每天取得2至5張雲端發票，平均每張發票消費金額超過百元，載具歸戶也無異常，不過隨後就有眼尖網友在財政部的報告書當中，一段話提到「根據承辦廠商說明，參酌本活動目的撰寫抽獎程式，讓不少網友傻眼灌爆財政部臉書表示而根據財政部的說法，《NOWnews》記者也實際查詢「雲端種樹趣，e起集點樹」活動的規則說明，最令人尷尬的是，，讓PTT鄉民也炸鍋表示「財政部不要再裝死了，直接大力查下去，不是親屬員工也能是朋友好嗎？」、