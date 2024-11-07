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高雄市三民區鼎中路一處民宅7日凌晨發生奪命火警，董姓屋主一家共有4人死亡，僅剩屋主妻子在加護病房搶救中。據了解，近期高雄市消防局有進行消防宣導，消防設備師曾提醒董家住警器應更換了，附近鄰居透露，董家為此與消防設備師大吵一架，豈料沒隔多久住家就發生火警，命喪火窟。今天凌晨警消獲報後，高雄市三民區鼎中路一處民宅發生火警，立即派遣含特搜在內10個分隊、22車50人前往救援，分別疏散7人，警消在2樓救出屋主董男（61歲）、以及其妻王女（55歲），當下2人一度失去呼吸心跳，經送醫搶救後恢復生命跡象，原先兩人在加護病房觀察中，不過稍早董男搶救不治，宣告死亡。警消也在3樓處尋獲董男的兄長、一名女子已明顯死亡，2人遺體已碳化，該女子疑為董男太太的許姓乾姐，而董男的兒子被救出後，經送往榮總搶救後仍宣告不治，這起惡火共造成4死、1重傷。據了解，該社區8月份曾被查出消防缺失，5日社區委外進行消防安檢、檢修，並進行消防缺失修正。根據《ETtoday新聞雲》報導，附近鄰居透露，當時消防設備師曾提醒董家住警器已損壞，需進行更換，更換費用為300元，但豈料董家和消防設備師發生爭執，過沒幾天就發生憾事，令人唏噓不已。