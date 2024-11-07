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美國大選揭曉川普篤定當選，台中市長盧秀燕今天被問到「川普這次當選美國總統，市長對台美關係有沒有什麼期待」時，發言刻意拉到地方層級，提了4次「台中市」，除了代表台中市向川普表達恭喜，並且期待「不管是過去、現在和未來，台中市和美國之間會有更多合作和交流」。盧秀燕是否該選下屆國民黨黨主席，近來再度掀起討論，但盧秀燕持續低調，盧系立委昨出面挺她「選總統不選黨主席」。今（11）日上午她出席中信兄弟封王遊行記者會，受訪時被問及「川普當選美國總統，市長對台美關係有沒有什麼期待？」短短發言提了4次台中市。盧秀燕表示，美國是台中市政府姊妹市最多的國家，台中市長期以來跟美國的互動良好，往來非常密切，譬如今年年中的時候，她特別到美國去訪問，與美國各界就各面向交流收穫豐碩。她說，昨天美國大選結束後，要代表台中市向川普先生表示恭喜，恭喜他當選美國下任的總統。相信不管過去、現在還是未來，台中市和美國之間會有更多的合作跟交流，「我們期待」！