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共和黨總統候選人川普贏得美國總統大選。對此，國民黨立委李彥秀今（7）日示警，在美中台三邊關係上，短時間內，特別是未來兩年，恐怕將陷入「銳利三角」的緊張局面，台灣會成為民主的資產？還是談判的籌碼？執政的民進黨必須更負責任的處理。李彥秀提及，美國是一個民主國家，大選的結果是美國人民意志的展現，我們當然應該予以尊重，不過此次川普以「完全執政」之姿重返白宮，帶給全世界的「灰犀牛」衝擊的效應，恐怕台灣也難以置身事外。李彥秀指出，「讓美國再次偉大」以及「美國利益優先」，川普不僅將延續上一屆的施政主軸，有了落選的慘痛經驗，可以預期川普的立場會更為強勢，帶領美國重返「孤立主義」，重創國際多邊主義架構，台灣在外交與國際空間的戰術作為上，可能也要重新調整與思考。李彥秀再指，在美中台三邊關係上，短時間內，特別是未來兩年，恐怕將陷入「銳利三角」的緊張局面，台灣角色將更為尷尬，上一任的經驗川普善於利用「衝突、妥協、進步」獲取美國的最大利益，台灣會成為民主的資產？還是談判的籌碼？執政的民進黨必須更負責任的處理。李彥秀也認為，強烈的商人性格，讓川普偏好經貿戰爭，遠高於傳統戰爭，關稅大戰不僅是針對中國大陸，對於川普口中「搶走美國生意」的台灣，恐怕也難以倖免，這不僅是川普實現競選承諾最快速簡單的方式，更可以迫使台灣高科技廠商進一步前往美國本土投資，創造就業機會，如何守住高科技產業的關鍵核心角色，避免台灣技術、資金、人才大量流失，民進黨必須多用點心。李彥秀也說，競選期間，川普要求台灣未來將國防預算調高至GDP的10%（目前占比為2.4%），換算成新台幣高達二兆六四一○億元，川普開出的「天價」軍費帳單，當然是「喊價」的過程，收取高昂的保護費，但危機也是轉機，可交易的川普或可讓台灣取得更先進的武器。李彥秀認為，相對於長期經營與民主黨的關係，民進黨對於共和黨的經營顯然仍要加把勁，包括競選期間對於川普多次談話事前毫無掌握，事後也完全沒有回應，吳志中的「非常擔心」恐怕是說出民進黨的內心話，未來建立溝通與對話管道，受護國家利益，民進黨恐怕不能等閒視之。