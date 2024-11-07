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▲7-11慶祝第7110店高雄「愿橋門市」開幕，即日起至11月9日發動買2送2優惠。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11祭出零食、礦泉水、生活日用品買2送2。（圖／業者提供、記者整理）

▲現煮飲品在7-11門市、APP寄杯都有優惠。（圖／業者提供、記者整理）

▲全家會員優惠是11月6日至11月10日。（圖／業者提供）

▲全家「康康5」是11月8日至11月10日。（圖／業者提供）

▲萊爾富門市「限時殺5日」是11月6日至11月10日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」本周暫停，不過為了慶祝第7110店高雄「愿橋門市」開幕，即日起至11月9日發動「一卡車買2送2」攻勢，換算平均特價來看，不只零食、礦泉水買2送2，生活日用品也是刷整排半價折幅，現煮咖啡線上APP、線下門市同步開跑，門市至11月9日前，；APP寄杯優惠則是到11月11日，全家會員優惠是11月6日至11月10日，本周買一送一商品共6款，，以及船井指定品項最低35元起。「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月8日至11月10日限時3天，，平均單支25元。門市「限時殺5日」是11月6日至11月10日，本周DM共9款促銷商品，、國際鈦元素電池4入平均70元。