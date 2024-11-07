🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」本周暫停，不過為了慶祝第7110店高雄「愿橋門市」開幕，即日起至11月9日發動「一卡車買2送2」攻勢，換算平均特價來看，農心辛拉麵25元、浪味仙餅乾15元、日本黑雷神巧克力餅乾25元、御料小館烤雞翅25元、舒跑能量飲料20元、韓國決明子茶20元。
不只零食、礦泉水買2送2，生活日用品也是刷整排半價折幅，麗仕洗髮乳平均80元、多芬護髮精華平均90元、熊寶貝芳香豆平均99元、白蘭香氛洗衣球平均每顆4元、好來全亮白牙膏平均60元。
現煮咖啡線上APP、線下門市同步開跑，門市至11月9日前，大杯濃萃拿鐵平均33元、中杯精品美式平均50元、英式紅茶平均25元；APP寄杯優惠則是到11月11日，特大杯美式、純奶茶、黑糖珍珠撞奶都是買11送11。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是11月6日至11月10日，本周買一送一商品共6款，同樣有農心辛拉麵平均25元，大包裝的真魷味餅乾平均45元，以及船井指定品項最低35元起。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月8日至11月10日限時3天，悅氏鹼性水平均10元、杜老爺藍莓優格雪糕平均23元、農心辣白菜泡菜拉麵平均25元、SOMA茶歐蕾法國酥平均25元，另外不能錯過全家霜淇淋買一送一，平均單支25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是11月6日至11月10日，本周DM共9款促銷商品，買一送一有UCC無糖黑咖啡、平均15元，人蔘王養身飲平均50元、國際鈦元素電池4入平均70元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」本周暫停，不過為了慶祝第7110店高雄「愿橋門市」開幕，即日起至11月9日發動「一卡車買2送2」攻勢，換算平均特價來看，農心辛拉麵25元、浪味仙餅乾15元、日本黑雷神巧克力餅乾25元、御料小館烤雞翅25元、舒跑能量飲料20元、韓國決明子茶20元。
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全家會員優惠是11月6日至11月10日，本周買一送一商品共6款，同樣有農心辛拉麵平均25元，大包裝的真魷味餅乾平均45元，以及船井指定品項最低35元起。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月8日至11月10日限時3天，悅氏鹼性水平均10元、杜老爺藍莓優格雪糕平均23元、農心辣白菜泡菜拉麵平均25元、SOMA茶歐蕾法國酥平均25元，另外不能錯過全家霜淇淋買一送一，平均單支25元。
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門市「限時殺5日」是11月6日至11月10日，本周DM共9款促銷商品，買一送一有UCC無糖黑咖啡、平均15元，人蔘王養身飲平均50元、國際鈦元素電池4入平均70元。
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