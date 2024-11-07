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針對明年度中央政府總預算卡關，行政院今（7）日邀請三黨黨團幹部溝通討論，對此行政院表示，會用最高誠意跟態度來溝通協商，而兩院都是憲政機關，期盼政院尊重立院審查權，立院尊重政院編列預算權，大家攜手合作推動福國利民政策，包括基金支應、追加預算都可以來討論，「我們會持續用最大的誠意來溝通協商」。對於政院下午2時許將邀請三黨黨團幹部溝通討論中央政府總預算案，行政院發言人李慧芝說明，出席包括國民黨傅崐萁、林思銘與王鴻薇；民眾黨黃國昌、麥玉珍與吳春城；民進黨是柯建銘、吳思瑤與蔡易餘。李慧芝表示，政院出席包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人，政院會用最高誠意與態度溝通協調，院長也多次強調，兩院都是憲政機關期盼政院尊重立院審查權，立院尊重政院編列預算權，大家攜手合作推動福國利民政策，過去備詢時也強調包括基金支應、追加預算都可以來討論李慧芝指出，總預算涉及國家安全、道路改善、農民權益等，尤其是新增計畫要通過才可以執行，現在已經快11月中了，只剩下1個多月，如果沒辦法過關，包括軍公教加薪都沒辦法推動，「我們會持續用最大的誠意來溝通協商」。