美國第47任總統、副總統確定由共和黨候選人川普（Donald Trump）及副總統候選人范斯（J.D. Vance）當選。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，川普曾說要一天內解決俄烏戰爭，也曾說要台灣國防支出佔GDP 10%，「若川普真的言出必行的話，那全世界都會跳起來。」
川普當選後，未來4年會對世界以及台灣有什麼影響？黃暐瀚今（7）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》指出，若川普真的言出必行的話，那全世界都會跳起來，川普曾說「一天解決俄烏戰爭」，要解決的話就是施壓，告訴俄羅斯總統普丁「可以停了」，或者告訴烏克蘭接受以土地換和平，否則就不再支持烏克蘭，所以現在烏克蘭可能會遭遇很大的壓力。
黃暐瀚續指，川普要求台灣國防支出佔GDP 10%，目前中央政府總預算是3兆，台灣GDP是23兆，10%就是2.3兆，等於是預算有8成都編成國防預算，「如果他硬要我們這麼做呢？我不知道會怎樣，可是會不會就是這樣講而已？」此外，川普還說要課中國60%關稅，「真的會做到嗎？」黃暐瀚認為，台灣國防支出目前是2.45%，提到3%的可能性很高，可是再往上提到5%的話，就要破兆了，「這個後續要觀察，川普總統上任之後是不是真的會對於這些他所講過的話言出必行，而且油門踩到底，後續就會造成我們的影響。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
黃暐瀚續指，川普要求台灣國防支出佔GDP 10%，目前中央政府總預算是3兆，台灣GDP是23兆，10%就是2.3兆，等於是預算有8成都編成國防預算，「如果他硬要我們這麼做呢？我不知道會怎樣，可是會不會就是這樣講而已？」此外，川普還說要課中國60%關稅，「真的會做到嗎？」黃暐瀚認為，台灣國防支出目前是2.45%，提到3%的可能性很高，可是再往上提到5%的話，就要破兆了，「這個後續要觀察，川普總統上任之後是不是真的會對於這些他所講過的話言出必行，而且油門踩到底，後續就會造成我們的影響。」