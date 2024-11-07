公鹿還沒沒打算交易字母哥！上賽季大手筆交易來「小李」Damian Lillard的密爾瓦基公鹿，和「字母哥」（Giannis Antetokounmpo）組成豪華雙星組合。沒想到磨合成效不佳，不僅上賽季在季後賽首輪爆冷敗給印第安納溜馬，本季開端更是7戰只拿1勝，因而出現拆夥傳言。不過《ESPN》記者Bobby Marks，近日在節目上斬釘截鐵地說道：「公鹿還沒打算交易字母哥。」
直言交易傳聞「虛構」 專注在解決問題
經過首個賽季的磨合後，公鹿的雙星組合未見起色，尤其在球隊人員異動後，失去團隊防守優勢，開季7戰就狂吞6敗，目前位居東區爐主，甚至還敗給正在重建期的布魯克林籃網。
在開季前4戰結束後，《CBS Sports》報導，NBA高層表示，聯盟內越來越多的人預計密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo可能會在本賽季被交易。不過針對傳言，《ESPN》記者Bobby Marks卻指出：「我能理解任何一支球隊陷入這樣的困境時，都會對Antetokounmpo的未來產生疑問，但他不會考慮轉隊，公鹿目前也沒有打算交易他。」
他同時強調：「公鹿現在關注的，是球隊的陣容出了什麼問題，所以暫時會把『虛構』的Antetokounmpo交易傳聞放到一旁。」字母哥在上一場面對克里夫蘭騎士的比賽，因傷缺陣，不過目前開季出賽6場，平均拿下31分、12.3籃板、6.3助攻，依然展現全明星等級身手。
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經過首個賽季的磨合後，公鹿的雙星組合未見起色，尤其在球隊人員異動後，失去團隊防守優勢，開季7戰就狂吞6敗，目前位居東區爐主，甚至還敗給正在重建期的布魯克林籃網。
在開季前4戰結束後，《CBS Sports》報導，NBA高層表示，聯盟內越來越多的人預計密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo可能會在本賽季被交易。不過針對傳言，《ESPN》記者Bobby Marks卻指出：「我能理解任何一支球隊陷入這樣的困境時，都會對Antetokounmpo的未來產生疑問，但他不會考慮轉隊，公鹿目前也沒有打算交易他。」
他同時強調：「公鹿現在關注的，是球隊的陣容出了什麼問題，所以暫時會把『虛構』的Antetokounmpo交易傳聞放到一旁。」字母哥在上一場面對克里夫蘭騎士的比賽，因傷缺陣，不過目前開季出賽6場，平均拿下31分、12.3籃板、6.3助攻，依然展現全明星等級身手。