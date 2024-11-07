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▲小羊社會創新工作室-集大陳團隊和社區長輩一同製作大陳年糕。（圖／信義房屋提供）

雙11購物節來臨，為讓更多人認識在地社區的成長故事，支持在地社造團隊，信義房屋社區一家舉辦另類購物節，將於11月11日上午10點半到下午4點於信義房屋總部大樓外舉辦「社區一家1111美好GO物節」，邀請來自全台各地共10組的社區一家計畫得主團隊設攤展售，將帶來團隊嚴選的社區特色好物，提供給集團同仁與一般民眾參觀選購。本次活動邀請10組地方社造團隊，分別是來自台北的逆風樓咖啡館(逆風劇團)、新北綠書店、桃園市築夢家族社區兒童發展協會、台中的社團法人原住民深耕德瑪汶協會和熊與貓咖啡書房、彰化花樹銀行、雲林友膳食嚥家、宜蘭結頭份社區發展協會和美得冒泡美得冒泡BEAUTIFOOL，以及來自花蓮的小羊社會創新工作室-集大陳。這些團隊過去都曾獲社區一家計畫獎項的支持，如今在社區中皆能帶來影響力，扮演推動地方社區發展的重要角色。連續八年榮獲社區一家計畫楷模獎的台中「熊與貓咖啡書房」，已從書房延伸成公益理念的推廣平台、具社會企業精神的社區商店，團隊經常出動至校園、社區、館舍、市集等，從事包含生態文藝、環境教育和地方創生主題的宣講授課、展演策畫等項目，足跡已遍及全台，此次將販售手作束口袋、貓頭鷹鴨舌帽與杯墊等，義賣所得將用於弱勢孩童閱讀陪伴活動、貓頭鷹復育行動，讓家鄉共榮共好。同樣位於台中的社團法人原住民深耕德瑪汶協會，在散落著14個泰雅族部落的大安溪畔成立部落廚房，藉著部落自身力量開發泰雅特色產業工藝品、特色餐點，此次將販售泰雅小米醃肉、自然放養雞蛋、甜柿果干、柚香蘿蔔等，不僅提供部落族人工作機會，更一邊照顧部落的弱勢群體，培養部落青年，讓泰雅文化永續傳承。而從2019年至2023年多次以個人類、社區類獲得社區一家獎項的「逆風劇團」，透過戲劇展現出親身經歷的同理心，幫助無數迷途的青少年走回正途，找回人生方向。他們也成立逆風樓咖啡館作為準備型職場，提供青少年就業機會、培力態度與職能技術，更進一步培養成為咖啡師，現場也將販售咖啡奶茶等飲品，更有自家烘焙的巧克力布朗尼，讓周邊上班族購買下午茶也能支持這群高關懷少年。花蓮的小羊社會創新工作室-集大陳，則是期望透過現代美學和數位科技，傳承大陳人的文化。販售的商品則是融入了大陳飲食文化中很重要的一項食材─薑，開發出一系列如大陳蜜香紅薑茶、大陳老酒薑茶、大陳薑餅乾等，不只把大陳的飲食文化傳承延續，更是將記憶裡的好味道分享給大眾。信義房屋「社區一家」計畫今年邁入20週年，長期支持著全台各地的社區營造，透過「社區一家1111美好GO物節」，期望提供集團同仁、企業夥伴與地方社造團隊交流機會，不僅透過消費行動支持地方社造，更進一步認識在地社造團隊的成長故事，藉此發掘未來合作的機會，將社區一家的精神持續擴大，在社會上循環不息。