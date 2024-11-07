YOASOBI演唱會「登記抽票結果」於今（7）日中午12點起通知中獎者，歌迷可至「Ticket Plus 遠大售票系統」查看「我的訂單」頁面確認抽選結果，若系統狀態從「已登記」變成「待繳費」，恭喜你確定中獎！不過收到通知並不代表完成購票，11月9日早上9點前「結完帳」才確定獲有入場資格。而當中獎通知陸續寄送後，1位歌迷興奮表示此生從未中過獎，結果出了車禍「好運來」，順利抽中YOASOBI首場2月8日的2張門票，許多沒抽到的粉絲紛紛送上祝福。
由Ayase、ikura組成的YOASOBI，將於2025年2月8日、9日一連2天在「台北小巨蛋」舉辦演唱會《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》，票價一共有6種，分別為：5280元（VIP）、4880元、4280元、3880元、2880元、800元，票券總計2萬張，全採「實名登記抽選制」，比起去年的16萬搶票人數，今年總計有60萬人參加登記，人氣無法擋。
主辦單位稍早表示：「演出門票抽選結果於今天中午12點起已開始陸續通知！中選者將透過E-mail和簡訊進行通知，或可至遠大售票系統『#我的訂單』頁面確認抽選結果。中選繳費期限為11月9日早上9點止。」
當今天中午12點時間一到，不少歌迷即刻打開信箱開獎，可惜幾家歡樂幾家愁，有的人訂購頁面順利從「已登記」變成「待繳費」，但有的歌迷簡訊、E-mail始終靜悄悄，心已涼一半。
逗趣的是，一位歌迷開心曬出訂單頁面，成功抽到2張首場2月8日的票，他表示此生從未中過獎，沒想到出了車禍「好運來」，嗨喊「有出過車禍有差！」貼文底下湧入不少人搞笑表示「我剛出院，是不是也能中獎T_T」，希望以自己生病來換取YOASOBI的台北小巨蛋演出門票，相當幽默。
YOASOBI「超現實 cho-genjitsu」台北演唱會資訊
演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演
2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元
售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統
我是廣告 請繼續往下閱讀
主辦單位稍早表示：「演出門票抽選結果於今天中午12點起已開始陸續通知！中選者將透過E-mail和簡訊進行通知，或可至遠大售票系統『#我的訂單』頁面確認抽選結果。中選繳費期限為11月9日早上9點止。」
當今天中午12點時間一到，不少歌迷即刻打開信箱開獎，可惜幾家歡樂幾家愁，有的人訂購頁面順利從「已登記」變成「待繳費」，但有的歌迷簡訊、E-mail始終靜悄悄，心已涼一半。
逗趣的是，一位歌迷開心曬出訂單頁面，成功抽到2張首場2月8日的票，他表示此生從未中過獎，沒想到出了車禍「好運來」，嗨喊「有出過車禍有差！」貼文底下湧入不少人搞笑表示「我剛出院，是不是也能中獎T_T」，希望以自己生病來換取YOASOBI的台北小巨蛋演出門票，相當幽默。
YOASOBI「超現實 cho-genjitsu」台北演唱會資訊
演出時間：2025年2月8日（六）17：30 入場／19：00 開演
2025年2月9日（日）17：30 入場／19：00 開演
演出地點：台北小巨蛋
演出票價：VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元
售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統