我是廣告 請繼續往下閱讀

▲YOASOBI的演唱會訂單若出現「待繳費」表示有抽中票。(圖/翻攝Ticket Plus 遠大售票系統)

YOASOBI演唱會「登記抽票結果」於今(7)日中午12點起通知中獎者,歌迷可至「Ticket Plus 遠大售票系統」查看「我的訂單」頁面確認抽選結果,若系統狀態從「已登記」變成「待繳費」,恭喜你確定中獎!不過收到通知並不代表完成購票,11月9日早上9點前「結完帳」才確定獲有入場資格。而當中獎通知陸續寄送後,1位歌迷興奮表示此生從未中過獎,結果出了車禍「好運來」,順利抽中YOASOBI首場2月8日的2張門票,許多沒抽到的粉絲紛紛送上祝福。由Ayase、ikura組成的YOASOBI,將於2025年2月8日、9日一連2天在「台北小巨蛋」舉辦演唱會《YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 “超現實 cho-genjitsu” LIVE IN TAIPEI》,票價一共有6種,分別為:5280元(VIP)、4880元、4280元、3880元、2880元、800元,票券總計2萬張,,比起去年的16萬搶票人數, 今年總計有60萬人參加登記 ,人氣無法擋。主辦單位稍早表示:「演出門票抽選結果於今天中午12點起已開始陸續通知!中選者將透過E-mail和簡訊進行通知,或可至遠大售票系統『#我的訂單』頁面確認抽選結果。。」當今天中午12點時間一到,不少歌迷即刻打開信箱開獎,可惜幾家歡樂幾家愁,有的人訂購頁面順利從「已登記」變成「待繳費」,但有的歌迷簡訊、E-mail始終靜悄悄,心已涼一半。逗趣的是,一位歌迷開心曬出訂單頁面,成功抽到2張首場2月8日的票,他表示此生從未中過獎,沒想到出了車禍「好運來」,嗨喊「有出過車禍有差!」貼文底下湧入不少人搞笑表示「我剛出院,是不是也能中獎T_T」,希望以自己生病來換取YOASOBI的台北小巨蛋演出門票,相當幽默。演出時間:2025年2月8日(六)17:30 入場/19:00 開演2025年2月9日(日)17:30 入場/19:00 開演演出地點:台北小巨蛋演出票價:VIP 5280元、一般區4880元、4280元、3880元、2880元、800元售票系統:Ticket Plus 遠大售票系統