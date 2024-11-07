我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣經濟研究院今（7）日「2025景氣展望與產業趨勢研討會」，針對共和黨候選人川普重返白宮，台經院長張建一認為，雖然目前川普政策看似矛盾跟充滿不確定性，但他堅信存在「可交易」，也就是其他國家希望得到什麼，就必須要想怎麼跟美國交換。張建一說，川普一向立場都偏向於國家主義，但是難道從2016年上任到這次重返白宮的8年間都沒有調整嗎？他舉例，過去川普第1任期的官員，現在許多都已經不在，再加上他已經有4年執政經驗，第2任預期不會像過去一樣高度仰賴幕僚，而是更有主見，是否會有龐大差異，還必須實際看到政策。像是外界擔憂川普的高關稅政策，起因是川普一直認為全世界搶美國人工作，2018年對中發動貿易戰，導致中國對美國出口市占率約調降8.5個百分點，但實際上中國在全世界貿易市占率沒有什麼改變，因為就改輸出到東南亞，再轉出口到美國，這次川普貿易戰打擊範圍更擴大，原本針對中國，現在變成對全球發動貿易戰，究竟是選舉語言還是落實，這個要等到明年1月20日就知道。但他指出，據國際預估， 如果川普對中國以外的其他國家產品課徵10%關稅，美國通膨約增加0.7個百分點；各國對美國課徵10%的「報復性關稅」，通膨可能增加1.7個百分點。如果再考慮中國產品的60%關稅，美國的消費者物價指數（CPI）增加1.9至2.5個百分點，這對於美國近期降至2.4%的CPI將是雪上加霜。他補充，川普上任也預計會對於非法移民進行驅逐，但是非法移民占美國總勞動力的4.6%；如果300萬非法移民被驅逐將造成缺工，延伸出工資上升，預估美國物價可能上漲19%，對美國CPI影響比關稅更重。針對川普上任後是否衝擊到台灣半導體產業，張建一評估，按理來說半導體受到ITA、ITA2保護，理應是不用課稅，但川普現在掌握總統、國會完全執政下更有大機會無阻礙推動無差別課稅。對台積電而言，他屬於高階製程晶片，屬於「賣方市場」，如果美國要求課徵關稅，那可能就會轉嫁到輝達（NVIDIA）等下游廠商，終究是美國企業要自行吸收，這些都是川普政府必須考慮的。但他認為，雖然半導體可能轉嫁，傳統產業比較難轉嫁關稅負擔，原本以為近期通膨趨緩後，景氣可能會慢慢復甦，帶動傳產訂單，但目前現在看下來都是未知數，但可預期如果川普全球大打貿易戰，受傷的反而是美國消費者。他強調，川普的政策常常出現矛盾，無法預測，張建一解讀，川普提到「保護費」，若依照日本、韓國經驗就是開放美國駐軍，「如果美國願意在台灣駐軍，那我們非常歡迎」，但這必須要看美國願不願意，因為它們還必須看中國反應。他說，即便川普有許多選舉語言，但有一大重點就是台灣必須要靠自己，而並非中國入侵時只靠美國出兵，那麼就可能要求台灣購買更多美國軍火，這點無論是川普或是拜登都是相同的要求。他總結，川普追求讓「美國再次偉大」（Make America Great Again），但是假如只有他老大偉大，周邊小弟全部陣亡，那還有老大嗎？如果物價上漲，產業經濟都沒有全世界支持，「那你真的經濟會再度偉大嗎？」他呼籲，台灣政府應該抓緊機會跟即將上任的川普政府溝通，像是台灣半導體訂單多是因為競爭對手無法達到一樣的水準，並非台灣搶走美國工作，其他像是匯率、貿易順差及關稅等都有必要討論，最終仍對於川普政府上任後的經濟挑戰「審慎樂觀」。