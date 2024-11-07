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美國總統大選於5日投開票，儘管計票過程尚未結束，但前總統川普獲得超過270張選舉人票，當選下任美國總統幾乎無懸念，而競選期間不斷強調的提高關稅措施也掀起各界熱議。對此，「財經網美」胡采蘋就指出，大多數人對川普關稅可能有一個誤解，若按照川普「只要在美國設廠，關稅就好談」的說法，台灣的半導體產業很有機會爭取到特殊待遇。共和黨總統候選人川普自行宣布勝選，各國無不擔心「川普回宮」全球將掀起新一輪貿易戰。對此，「財經網美」胡采蘋就解釋，大多數人對川普關稅可能有一個誤解，其實川普在2018年提出對中關稅清單的時候，他是經過一個產業聽證的過程，各個產業可以提出自己所需要的、難以從其他國家找到進口品的項目，提交給商務部，經過進一步的討論與增刪才定版。胡采蘋透過粉專「Emmy追劇時間」發文指出，即使是在清單上的品項，如果個別公司找不到替代品，必須向中國進口的時候，他們都可以申請豁免期，也就是給他們一段時間，在中國以外的地方尋求供應鏈。如果實在沒有中國以外的供應鏈，就只能申請許可證了，而美國商務部會酌情處理。胡采蘋強調，「這都是2018年時期的過程，這是川普在任時走的流程，商務部依照規則走，川普也沒有干涉，豁免期都給得很足夠，關稅分階段生效。廠商雖然群情激憤，每個商品項目都說不可取代，然而商務部會去argue，最終定版。」她認為，根據這個流程，台灣的半導體產業很有機會爭取到特殊待遇，而且川普也說只要在美國設廠，關稅就好談，並不是鐵板一塊。「依照川普在選前的政見，他是要一律對外國課稅20%，我想這是非常困難的，勢必會有一個很大的campaign，例外的品項會非常多，其中跟美國有直接競爭關係的品項最為不利。」胡采蘋提到，若川普上任後是「所有外國一律課20%關稅」，那基本上還是公平競爭，只要是美國沒有的產業，各國出口到美國的競爭條件還是相同的。這跟2018年的對中關稅完全不同，當時是只課中國，那就增加了其他國家出口美國的優勢。不過她也反問，關稅一定會造成通貨膨脹嗎？答案是不一定，「自2018年對中關稅以後，中方的campaign 是說美國物價會變貴，不利於美國民眾。但是2018年以後的CPI是下滑的，完全跟中方講的不一樣」，胡采蘋解釋，這是因為經濟是活的，關稅漲了，但是油價跌了，在歐巴馬時代油價大部份時間在100美元上下，而川普時期大部份時間都在40-60美元，主要的原因是美國開採頁岩油，打擊了國際油價。她也提及俄烏戰爭，並稱川普上任後真正要讓俄烏戰爭結束，最重要的辦法就是把油價降下來，讓俄羅斯沒有錢，「俄羅斯是石油大國，制裁俄羅斯讓石油供給量大跌，油價一噴不可收拾，一度逼近120美元，拜登時期幾乎都在80-100美元之間。，這就讓俄羅斯即使打折賣油給中國、印度，他的收入還是會比每桶40-60美元的川普時期更高，這樣就不可能結束戰爭，因為俄羅斯有錢打下去，俄羅斯現在是沒有人，才從北韓進口士兵。」她也強調，「關稅與物價未必一定是正相關，經濟是一個綜合條件，我可以控制好幾個因素，也可以達到我想要的結果。然而最難改變的是互利關係，只要雙方合作能達成彼此的最大利益，台灣還是有很大空間爭取合作」。最後她分析，川普和拜登最大的不同，在於拜登是用經貿關係去形塑他的國際政治想法，經貿是一種手段，外交結果才是目的，用產業分工綁住政治聯盟關係。而川普是以美國經濟優先，經貿也是手段，但經濟才是目的。「一個強大的台美關係是台灣所需要的，但是一個強大的美國，也是台灣所需要的。拜登做的是前者，前者會犧牲一部份經濟利益，為外交讓位，但是後者則是在修補經濟利益，讓美國更強大。這兩者都是台灣需要的，在美國重整對外關係、確認國際地位時，台美需要友好，美國也需要強大，兩任總統所做的，都是台灣所需，而且台灣必定能在其中找到自己的位置，這是一個長期發展中的調整罷了。」