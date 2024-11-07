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▲萊恩葛斯林已經和另一半伊娃曼德絲帶著孩子移居到倫敦諾丁丘，對於當地的公園規劃很滿意。（圖／美聯社／達志影像）

▲強尼戴普自從洗清「家暴男」污名後，也沒有回到美國，而是在英國定居，很享受當地的生活。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選結果出爐，川普又將再為白宮主人，向來和他不對盤的好萊塢主流人士，竟然爆發「逃難潮」？今年以《Barbie芭比》入圍奧斯卡最佳女配角的艾美莉卡弗瑞娜，近來傳出將和老公帶著一雙子女移民英國，對於川普再度獲選感到非常噁心，覺得美國變得越來越糟，也為川普對手賀錦麗的落選相當傷心。不只艾美莉卡，近年好幾位好萊塢紅星選擇搬到英國，除了同文同種、當地又有歷史悠久且素負盛名的菁英教育外，美國環境日漸混亂，也是他們考慮離開的原因。艾美莉卡和老公雷恩已經在倫敦西南區尋找好的私立學校，兩人似乎就會要在鄰近區域落腳。艾美莉卡身為拉丁裔女性，一直很注重要為同胞發聲、提升拉丁女性在美國地位，從她主演影集《醜女貝蒂》走紅後，就一直以此為使命，可是看到川普那樣的傳統老白男思維居然可以在美國總統選戰獲勝，真的讓她感到氣餒，她深信賀錦麗能讓美國變成更好的環境，無奈大多數人的選擇已經很明顯。她雖然要搬到英國定居，卻還是會兼顧在美國的演藝工作，也會繼續替拉丁族裔爭取更多的能見度。和艾美莉卡同樣有參與《Barbie芭比》演出的萊恩葛斯林，已經和另一半伊娃曼德絲搬到倫敦的諾丁丘居住，伊娃大讚當地的公共花園實在太奇妙，兩人不太希望在名人群集的好萊塢教養女兒，才會一大家子搬到大西洋對岸的英國。有趣的是，萊恩其實來自加拿大，大多數人都以為他是土生土長美國人，加拿大是大英國協的一員，無怪乎他與伊娃很順理成章就會選擇英國成為新的家園。強尼戴普則是在被前妻安柏赫德貼上「家暴男」標籤、遭好萊塢放逐之後，在歐洲找到可以安居的天地，就算他後來在法庭戰上大贏安柏，也還是選擇住在英國，過著比在好萊塢平靜許多的生活。美國除了即將要回到川普領導下的情況，還有通膨後貧富差距加大、各種族群撕裂、槍枝氾濫能抑制等混亂因子，讓演藝紅星感到不再安全，對於川普的再度執政也沒有信心更不看好。據英國每日郵報報導，有意加入移民英國行列的還包括來自澳洲但長住美國的休傑克曼、在川普支持者眾多的德州生長的芮妮齊薇格等。