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▲李文章（右）力護下屬，答詢時態度強硬，要議員「不要這樣污衊」。（圖／記者顏幸如攝，2024.11.07）

台中地檢署偵辦九州博弈集團涉賭和刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案，台中市議員蔡耀頡驚爆，九州博弈集團軍師史鎮康，赫然是現任台中市刑警大隊長李明道的表哥，警察局長李文章甚至出席博弈集團所屬基金會的反毒宣導活動，整個事件猶如上演現實版無間道。李明道無奈表示，和表哥極少聯絡，血緣非他能選擇；李文章則透露，該案一審判決後，警政署就會發布對自己的懲處結果。台中市議員蔡耀頡今（7）日在警消環衛委員會業務質詢中，驚爆台中市警察局正上演現實版無間道，一是警方掌握局內還有林明佐案的漏網之魚，卻隱而不宣；二是警察局長李文章出席九州博弈集團所屬基金會辦理的反毒宣導活動，活動經費高達700萬元；三是接下林明佐刑警大隊長職位的李明道，竟是該案重要角色、前記者史鎮康的表弟，李明道不僅未主動迴避辦案，甚至刻意隱瞞兩人關係。蔡耀頡說，今年5月林明佐涉貪案爆發，他在臨時會特別要求李文章徹底清查是否還有內鬼，李文章也拍胸脯保證，一定清查到底，半年後進度如何？李文章答詢時表示，林明佐在台中刑大任職3年，刑大內部調查其他刑警是否涉案，初步資料顯示有些員警可能涉及，正在收集證據、逐步清查中。蔡耀頡接著問，「林明佐們」極可能透過其他方式，收受其他集團贊助，例如青春暑期專案。李文章顯然有備而來，表示這是刑大簽辦的案件，可由刑大回答，但蔡耀頡拒絕，再爆去年暑假青春專案的主辦單位翔谷基金會，就在九州博弈集團旗下。李文章說，活動由刑大規劃，他曾詢問林明佐，林表示「這個基金會沒問題」，自己才代表市府出席，警察局並未經手任何經費。但蔡耀頡認為，警方應該主動清查，內部還有誰和該基金會、博弈集團有往來。李文章堅持「我手上有證據的就林明佐一個，其他都在調查中」。此時蔡耀頡接話「我也知道你查了有，但是你不講」。他再問李文章，是否知道刑大隊長李明道和史鎮康是表親。李文章回「他沒跟我講，我不知道」。此時李明道答詢「我不知道這個親戚是從事這個行業」，蔡耀頡懷疑「博弈集團是否可以從這管道套取資訊」，李文章力護下屬，態度強硬說「請不要這樣污衊」、「大隊長是表親就是犯罪、就有勾結嗎」？蔡耀頡反擊「你才不要這樣污衊我」，兩人尖銳交鋒，一度還扯到「反質詢」。李明道事後表示，史鎮康的父親是他舅舅，兩人雖是姑表親，但自己家在北部，史鎮康長年在中部工作。今年1月他到台中報到，5月爆發林明佐事件，之後才知史鎮康涉案，由於平常極少聯絡，不覺得需要特別提及，所以才沒向局長報告。