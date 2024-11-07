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▲愛與和平紀念碑說明石刻」揭牌祈福儀式。（圖／屏東縣府提供）

今年適逢牡丹社事件150周年，屏東縣牡丹鄉長潘壯志於11月4日至8日率領牡丹及高士部落族人，前往日本沖繩縣宮古島市舉行「交流協定備忘錄」簽署儀式，並舉辦「愛與和平紀念碑說明石刻」揭牌及祈福儀式，象徵歷史和解與兩地情誼的延續。1871年，台灣南部恆春半島發生「琉球漂民事件」，一艘宮古島納貢船在海上遭遇風浪，導致54名琉球人不幸遇難。此事件成為1874年日本出兵台灣的導火線，歷史上稱為「牡丹社事件」，在日本則稱為「台灣事件」。此事件涉及台灣原住民族、琉球、中國及日本，對東亞近代史有深遠影響。因這段歷史連結，牡丹鄉與宮古島市於2005年開始建立交流。當年，牡丹鄉前鄉長林傑西發起「牡丹社事件－愛與和平世紀大和解」和平之旅，並在時任宮古島市市長伊志嶺亮的見證下，促成雙方遺族互相擁抱和解，面對共同的歷史傷痕。牡丹鄉公所也因此設立「愛與和平紀念碑」，分別設置於屏東牡丹鄉「牡丹社事件紀念公園」及宮古島「下地中學校」，傳達愛與和平的普世價值。2023年，宮古島市基於對紀念碑的重視，將其移至カママ(kamama)嶺公園，石碑面朝台灣方向，以示善意與理解。今年適逢牡丹社事件150周年，牡丹鄉代表團再度造訪宮古島，為紀念碑設置說明石刻，並依照台灣排灣族的傳統信仰舉行祈福儀式，將祝福傳遞至宮古島的每個角落，期望更多人了解此段歷史，並珍視和平的價值。牡丹鄉公所藉訪問機會，與宮古島市役所簽訂「交流協定備忘錄」，期盼在「教育文化」、「觀光旅遊」及「產業推廣」三個領域，奠定雙方合作基礎。作為兩國邊陲的屏東縣牡丹鄉與沖繩縣宮古島市，透過城市外交，展開雙邊交流活動，以促進雙地的合作發展。