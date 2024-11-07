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美國總統大選初步結果出爐，共和黨總統候選人川普橫掃多數搖擺州，自行宣布勝選，也讓他將睽違四年重返白宮展開第二任期，究竟川普重返白宮後將會有什麼樣的光景，BBC率先盤點出四項川普可能執行的方針的政策。BBC表示，人們普遍認為他會重拾2020年離任時中斷一切。這包括一個未完成的項目是封鎖美國南部的邊境牆，這是他第一任期的指標性政策；當時，他無法獲得國會批准為這個企劃的執行提供資金。BBC點出四項川普在第二任期內將可能做出的四項方針，首先，他可能執行大規模驅逐非法入境者的計劃，接著指出川普仍有再一次進行貿易戰的可能；川普對於墮胎禁令是否有進一步行動；以及川普將如何執行孤立主義和單邊主義。BBC提到，川普可能尋求國會支持其大規模驅逐非法入境者的計劃，此外，川普七月曾承諾自己將「立即結束毀滅性的通貨膨脹危機，降低利率並降低能源成本」，預計川普還將進一步延長2017年任內所制定的減稅計劃，並降低企業稅率至15%，並取消小費稅和退休人員社會安全金稅。川普在第一任期中曾向中國發起貿易戰，在此次共和黨已拿下參議院，若再於眾議院勝出，將成國會絕對多數。，也可使川普能以他想要的方式推行政策。川普政府可能會尋求立法，其中包括為邊境安全、建造邊境牆和減稅等提供資金。亦可能計劃對大多數外國商品徵收10%-20%的關稅，其中來自中國的進口商品首當其衝，關稅高達60%。然而，許多經濟學家警告，這些措施最終將由美國消費者以更高的價格形式買單。BBC指出，川普在九月與賀錦麗的辯論中曾表明自己不會簽署聯邦墮胎禁令，因為「沒有理由簽署該禁令，因為我們已經得到了每個人想要的東西」，但是否會如辯論台上所說，BBC仍將這一項目列入。最後，川普在外交政策上是否會讓美國擺脫世界其他地區的衝突，他曾撂話24小時內結束俄烏戰爭，並應將自己定位為以色列的堅定支持者，但很少提及他將如何結束以色列與哈馬斯之間的戰爭。