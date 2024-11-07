針對明年度中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰今（7）日邀請朝野黨團幹部共同協商討論，民眾黨立院黨團總召黃國昌因在立院委員會缺席，改由張啟楷代表出席，會前立委吳春城表示，在野黨更想審查總預算案，如此才能發現當中的問題，而立法院長韓國瑜也非常有善意召集5次陪笑臉，反觀政院從頭到尾鐵板一塊，今天政院作客，就要看看政院的待客之道，要端出冷飯或是真的有善意。
吳春城受訪時表示，黃國昌因在立法院委員會有黨內優先法案必須坐鎮，由張啟楷代理出席，並表示再1個多月就要進入新的一年，然而福國利民的民生法案預算從何而來？更強調禁伐補償、公糧收購與健保點值，難道就不是福國利民法案嗎？在野黨在野黨更想審查總預算案，如此才能發現當中的問題。
吳春城指出，立法院長韓國瑜非常有善意，召集5次陪笑臉，反觀政院從頭到尾鐵板一塊，今天韓國瑜做球給政院表達善意，立委們以作客的心態前來，就要看看政院的待客之道，要端出冷飯或是真的有善意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳春城指出，立法院長韓國瑜非常有善意，召集5次陪笑臉，反觀政院從頭到尾鐵板一塊，今天韓國瑜做球給政院表達善意，立委們以作客的心態前來，就要看看政院的待客之道，要端出冷飯或是真的有善意。