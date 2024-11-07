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▲國民黨立院黨團幹部受邀前來政院討論中央政府總預算案。（圖／記者李政龍攝，2024.11.07）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘與幹事長吳思瑤受邀前往政院討論總預算案僵局。（圖／記者李政龍攝，2024.11.07）

針對明年度中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰今（7）日邀請朝野黨團幹部共同協商討論，民眾黨立院黨團總召黃國昌因在立院委員會缺席，改由張啟楷代表出席，會前立委吳春城表示，在野黨更想審查總預算案，如此才能發現當中的問題，而立法院長韓國瑜也非常有善意召集5次陪笑臉，反觀政院從頭到尾鐵板一塊，今天政院作客，就要看看政院的待客之道，要端出冷飯或是真的有善意。吳春城受訪時表示，黃國昌因在立法院委員會有黨內優先法案必須坐鎮，由張啟楷代理出席，並表示再1個多月就要進入新的一年，然而福國利民的民生法案預算從何而來？更強調禁伐補償、公糧收購與健保點值，難道就不是福國利民法案嗎？在野黨在野黨更想審查總預算案，如此才能發現當中的問題。吳春城指出，立法院長韓國瑜非常有善意，召集5次陪笑臉，反觀政院從頭到尾鐵板一塊，今天韓國瑜做球給政院表達善意，立委們以作客的心態前來，就要看看政院的待客之道，要端出冷飯或是真的有善意。