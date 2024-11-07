台中市民注意了，近年來最大規模停水將在10天後發生！台水公司第4區管理處進行潭子、北屯區等4處送水管線、減壓閥等工程，將在18日上午10時起停水36小時，包括潭子、大雅、北屯、北、中、南、東、西、西屯、南屯及烏日等11個行政區部分停水，停水戶數21萬5021戶、降壓戶數1萬303戶，共計影響22萬5324戶，請市民提前儲水。
台灣自來水公司第四區管理處表示，為維護大台中市民供水穩定，辦理「潭子區僑忠國小閥減壓閥改善工程」、「台中市金谷橋1000mmSP送水管改善工程」、「文心路四段與北屯路口閥類改善工程」、「北平路四段與文昌東十二街處銜接既設∮1350mm管改接工程」等4案聯合停水改善工程，預定停水時間為18日（星期一）上午10時起至19日下午10時止，影響供水時間36小時，請民眾提前儲水備用。
本次停水區域影響範圍如下：
（一）停水區域、里別：
1.潭子區：甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里（鐵路以西）、潭陽里（鐵路以西） 。
2.大雅區: 西寶里（國道1號以東）。
3.北屯區: 平興里、平田里、平昌里、三光里、北屯里、北京里、北興里(部分)、平順里、平福里、平心里、平安里、平陽里、平和里、平德里、水湳里、東光里（部分）、舊社里（部分）、松勇里、松茂里、松安里、松和里、松竹里、松強里、仁美里、四民里、同榮里、仁和里、后庄里、陳平里、大德里、仁愛里、忠平里。
4.北區: 全區（建成里除外）。
5.中區:全區。
6.南區: 長春里（部分）、長榮里（部分）、新榮里（部分）、福平里（部分）、崇倫里、福順里（部分）、西川里、樹德里、樹義里（部分）、工學里（部分）、和平里（部分）。
7.東區: 東南里（部分）、旱溪里（部分）、合作里（部分）、東勢里、富仁里、富台里、干城里、新庄里（部分）、十甲里（部分）、東英里（部分）、東信里。
8.西區: 全區。
9.南屯區: 三義里、三和里、三厝里、永定里、南屯里、大興里、大誠里、同心里、大同里、文心里、惠中里、大業里、溝墘里、田心里、鎮平里（部分）、豐樂里、楓樹里（部分）、向心里。
10.西屯區: 上石里、至善里、西安里、上安里、上德里、大石里、鵬程里、港尾里（部分）、逢甲里、西平里、西墩里（部分）、潮洋里（部分）、何成里、何南里、何安里、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里、何源里、大河里、大鵬里、大福里、惠來里、逢福里、龍潭里（部分）。
(二)降壓地區、里別:
1.潭子區: 福仁里、潭北里、嘉仁里、潭陽里。
本次臨時供水站設置共81站，各區地點可上網查詢。
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本次停水區域影響範圍如下：
（一）停水區域、里別：
1.潭子區：甘蔗里、家興里、頭家里、東寶里、頭家東里、家福里、潭秀里、福仁里（鐵路以西）、潭陽里（鐵路以西） 。
2.大雅區: 西寶里（國道1號以東）。
3.北屯區: 平興里、平田里、平昌里、三光里、北屯里、北京里、北興里(部分)、平順里、平福里、平心里、平安里、平陽里、平和里、平德里、水湳里、東光里（部分）、舊社里（部分）、松勇里、松茂里、松安里、松和里、松竹里、松強里、仁美里、四民里、同榮里、仁和里、后庄里、陳平里、大德里、仁愛里、忠平里。
4.北區: 全區（建成里除外）。
5.中區:全區。
6.南區: 長春里（部分）、長榮里（部分）、新榮里（部分）、福平里（部分）、崇倫里、福順里（部分）、西川里、樹德里、樹義里（部分）、工學里（部分）、和平里（部分）。
7.東區: 東南里（部分）、旱溪里（部分）、合作里（部分）、東勢里、富仁里、富台里、干城里、新庄里（部分）、十甲里（部分）、東英里（部分）、東信里。
8.西區: 全區。
9.南屯區: 三義里、三和里、三厝里、永定里、南屯里、大興里、大誠里、同心里、大同里、文心里、惠中里、大業里、溝墘里、田心里、鎮平里（部分）、豐樂里、楓樹里（部分）、向心里。
10.西屯區: 上石里、至善里、西安里、上安里、上德里、大石里、鵬程里、港尾里（部分）、逢甲里、西平里、西墩里（部分）、潮洋里（部分）、何成里、何南里、何安里、何厝里、何明里、何福里、何德里、何仁里、何源里、大河里、大鵬里、大福里、惠來里、逢福里、龍潭里（部分）。
(二)降壓地區、里別:
1.潭子區: 福仁里、潭北里、嘉仁里、潭陽里。
本次臨時供水站設置共81站，各區地點可上網查詢。