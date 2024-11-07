我是廣告 請繼續往下閱讀

針對明年度中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰今（7）日作東，邀請朝野黨團幹部下午2時於政院共同協商討論，預計1個半小時時間，如今內部會議畫面曝光，院長卓榮泰與黨團總召坐在前方主位，其餘幹部則以藍綠白交錯「梅花座」的形式入座。本次行政院長卓榮泰作東，邀請朝野黨團幹部討論中央政府總預算，出席還包括副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫以及發言人李慧芝，至於意見分歧的禁伐補償、公糧收購與健保點值，相關部會包括原民會主委曾智勇、衛福部長邱泰源、農業部長陳駿季與主計長陳淑姿等人都與會出席。朝野黨團方面，國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘與首席副書記長王鴻薇；民眾黨團副總召吳春城、幹事長麥玉珍與立委張啟楷出席，總召黃國昌因在立院坐鎮未出席；民進黨團則是總召柯建銘、幹事長吳思瑤與書記長蔡易餘。而座位安排部分，卓榮泰與黨團總召坐在前方主位，分別為吳春城、傅崐萁、卓榮泰與柯建銘，其餘黨團幹部則以「梅花座」藍、綠、白交錯而坐。