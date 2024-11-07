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▲《魔鬼終結者》系列的女主角琳達漢彌頓確定加入《怪奇物語》第5季，受到影迷高度期待。（圖／摘自IMDb）

▲《怪奇物語》是Netflix最受歡迎、收視最高的大戲之一，第4季後觀眾等待好幾年，才終於要等到第5季。（圖／摘自IMDb）

Netflix招牌影集《怪奇物語》，眾所期待的第5季也是最終季，終於確定明（2025）年正式登場，距離首季推出正好滿9年。想當初首季開播，扮演超能女孩「伊萊雯」的米莉芭比布朗還是童星，現在都已經嫁給了天團「邦喬飛」主唱瓊邦喬飛的兒子傑克，她在螢幕上的冒險傳奇，才正要落幕。雖然《怪奇物語》第5季前導預告什麼畫面也沒有，卻因為公布了每一集的標題，還是讓網友直呼：「超狂！」《怪奇物語》講述1980年代的美國小鎮，因一位神祕的超能女孩出現，造成軒然大波，而一個男孩的失蹤，更讓被埋藏在公眾眼前的大陰謀有可能揭露。從故事情節到表現手法都讓人聯想到那時最流行的史蒂芬史匹柏、史蒂芬金等人的作品，第3季還讓劇中人唱了那時頗為流行的電影《大魔域》主題曲「Never Ending Story」，勾起許多成年觀眾的兒時回憶，因此資深觀眾對這齣戲可能比年輕觀眾還要著迷，使其成為Netflix收視最突出的大戲之一。第5季一開始就宣布將是全劇的最終季，各方關注大結局將如何收尾，劇組保密再保密，之前連推出時間都無法確定，現在才正式敲定在明年登場。前導預告則是揭曉了每一集的小標題，像是〈特波陷阱〉、〈電擊喚魔〉、〈逃離卡瑪佐茲〉與〈正常世界〉等，充滿想像空間，網友直呼：「超狂！」不過也有人認為，過去幾季有出現過暫定的篇名到時候配合劇情更改的情況，不知道第5季會不會也如此？另一個早先已公布的噱頭，是《魔鬼終結者》系列經典女主角琳達漢彌頓，確定加入第5季，可是她的角色身分，與相關情節，都還是謎，讓觀眾更期待能早日見到第5季的精彩內容。等了這麼多年，劇組會給大家怎麼樣的結局，各方關心的主角們，究竟是快樂還是悲傷的收場？明年就可見分曉。