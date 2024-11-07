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美國總統大選進行的同時，美國海外領地波多黎各雖無任何選舉人團票，但該地的總督選舉也同步進行，十月底共和黨總統候選人川普的造勢上，諧星引爆的垃圾島爭議，一度讓這個美國海外領地民眾大為光火。不過，在這次選舉中，美國共和黨人仍在這裡拿下總督席位。川普十月底於紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）舉行的一場造勢中，諧星辛奇克利夫（Tony Hinchcliffe）上台發言時脫口稱，「我不知道你們是否知道，但海洋中央有座漂浮的垃圾島，就叫波多黎各」，這段發言在當時一度引發政治風暴，許多波多黎各裔的影視明星表達不滿，西語裔社群則痛批其水準。當時正競逐波多黎各總督，且在美國屬共和黨籍的眾議院代表珍妮佛（Jenniffer Gonzalez-Colon），就曾以西語發文切割，批評辛奇克利夫的言論「卑鄙、不智、令人厭惡」。波多黎各內部主要由三政黨組成，首先支持波多黎各成為美國領土並達成自治的人民民主黨，以及支持波多黎各成為美國一州的新進步黨，還有主張波多黎各獨立的波多黎各獨立黨。根據美聯社報導，珍妮佛在波多黎各選舉中屬於新進步黨，根據波多黎各州選舉委員會的數據，珍妮佛獲得了 39% 的選票，即 438,183 票，擊敗了主張波多黎各獨立的對手達爾茂(Juan Dalmau)。珍妮佛原為波多黎各在美國眾議院的代表，這次勝選後，將取代原先的總督皮爾路易斯 (Pedro Pierluisi)擔任總督一職，至於原先的眾議院代表席次，則由人民民主黨人選拿下。這一次波多黎各總督選舉，主張獨立的獨立黨與另一小黨公民勝利運動組成聯盟，一共拿下36萬4,145張的票數，首度躍居第二。