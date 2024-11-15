通過金屬感應門，在所方人員帶領下，進入台北少年觀護所，像是一般學校，卻少了自由的味道。這裡收容犯罪少年，一個半月後，有的可以責付，交由家長帶回或機構收容，有的則要繼續面對司法審判，轉進矯正學校。無論命運為何，這天少年們可以藉由志工帶領下，暫時放下官司，試著開發不同興趣。
《NOWnews今日新聞》向台北少觀所申請，獲准採訪由更生少年關懷協會所舉辦的「更新轉化營」。當天邀請饒舌歌手栗子，分享藉由饒舌抒發自己的情緒與心情，並且教導歌詞押韻的技巧。「我到少觀所或感化院演講已經五六次，每次感覺都很奇妙，在少觀所的記憶都浮上腦海，演講結束回程的路上總是無意識的掉眼淚。」栗子接受《NOWnews》專訪，大方談及年少輕狂的那段歲月，以及兩度進入少觀所的心境轉變。
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為少年犯辦營隊「不講大道理」
若生命中是否有人拉過一把，栗子想了一下說：「616吧，剛開始玩饒舌，他們就找記者來採訪我，願意給我表演機會。」栗子口中的616，正是更生少年關懷協會。協會主任陳彥君說：「我們希望少年有事沒事來遛一遛，聊一聊，那我們用諧音幫協會取代號，不用更生這個標籤貼在少年身上。」陳彥君表示，暑假是青少年犯罪高峰期，所以舉辦「更新轉化營」，可以接觸到大台北地區可能觸法進入少觀所的孩子，今年已是第10屆。行前招募40名志工，一對一進所帶著少年參與活動，並且透過學習單取得少年回饋。陳彥君說：「少年有很多故事需要被傾聽，他們的焦慮、情緒需要被接住，所以我們才會招募這麼多志工去陪伴他們。」
這樣的活動對輔導犯錯少年走向正軌，幫助有多大？在台北少觀所服務14年的駐所傳道師龍小麟說：「志工與少年的互動都很有耐心，會讓少年的情緒穩定。這邊的孩子被罵太多、不缺大道理，必須用一些感性的東西，讓孩子的心理去判斷犯罪行為該不該調整。」陳彥君也提到，輔導少年沒有捷徑，最好的方式就是陪伴與信任。「別人相信我會變好，那我一定也可以，我覺得相信是我們給孩子最大的禮物。」
與惡勢力拔河 嗆社工「見不到明天太陽」
但少年的回饋並非都是正面，志工也接獲不少人說出所還要繼續做車手詐騙，難免令人感到洩氣。陳彥君認為，這必須尊重每個人的選擇，社工或志工能做的只有陪伴，等到孩子接受愛與關懷，就會有勇氣做出跟以前不一樣的選擇。「我們的工作就像一場拔河比賽，惡勢力跟好的影響力不斷拉扯，人多的地方才會獲得最後勝利，學校、家庭、社區、協會的陪伴，都可以引導孩子往好的方向走。」龍小麟則認為，犯罪少年往往沒有專長，回到社會只能做苦工，若跟著黑道還有機會出頭。「我們不知道正面訊息對這些孩子有多少教化能力，但可以肯定的是，就算他們又跟著黑道混在一起，至少能減緩惡化速度，或犯案的刑度不會那麼嚴重。」
談到與黑道周旋的過程，在更生少年關懷協會工作16年的陳彥君也有豐富經驗。她指出過去曾有2名少女因為感情糾紛大打出手，透過手機撂人助陣，頓時四五十輛摩托車盤踞在據點外，情況緊急。其中一名少女的媽媽，一來就秀出手臂刺青，呼對方少女一巴掌，還嗆聲「不要讓我們看到明天的太陽」，讓她印象深刻。
「如果可以當好人，誰想要當壞人，很多時候孩子都是被迫做出犯罪的選擇，但很多人沒辦法看到那個不得不的理由，甚至給他一些支持。」陳彥君認為，還在懵懂的年紀就成了少年犯，那是因為大人無法給出足夠的愛與關懷，而她們的工作就是要補足缺口。「不要把孩子當成問題，而是他遇到問題，需要我們大人去協助，讓他有一個重新開始的機會。」陳彥君語重心長，期盼社會對這些犯過錯的少年，多一點關心與包容。
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若生命中是否有人拉過一把，栗子想了一下說：「616吧，剛開始玩饒舌，他們就找記者來採訪我，願意給我表演機會。」栗子口中的616，正是更生少年關懷協會。協會主任陳彥君說：「我們希望少年有事沒事來遛一遛，聊一聊，那我們用諧音幫協會取代號，不用更生這個標籤貼在少年身上。」陳彥君表示，暑假是青少年犯罪高峰期，所以舉辦「更新轉化營」，可以接觸到大台北地區可能觸法進入少觀所的孩子，今年已是第10屆。行前招募40名志工，一對一進所帶著少年參與活動，並且透過學習單取得少年回饋。陳彥君說：「少年有很多故事需要被傾聽，他們的焦慮、情緒需要被接住，所以我們才會招募這麼多志工去陪伴他們。」
這樣的活動對輔導犯錯少年走向正軌，幫助有多大？在台北少觀所服務14年的駐所傳道師龍小麟說：「志工與少年的互動都很有耐心，會讓少年的情緒穩定。這邊的孩子被罵太多、不缺大道理，必須用一些感性的東西，讓孩子的心理去判斷犯罪行為該不該調整。」陳彥君也提到，輔導少年沒有捷徑，最好的方式就是陪伴與信任。「別人相信我會變好，那我一定也可以，我覺得相信是我們給孩子最大的禮物。」
與惡勢力拔河 嗆社工「見不到明天太陽」
但少年的回饋並非都是正面，志工也接獲不少人說出所還要繼續做車手詐騙，難免令人感到洩氣。陳彥君認為，這必須尊重每個人的選擇，社工或志工能做的只有陪伴，等到孩子接受愛與關懷，就會有勇氣做出跟以前不一樣的選擇。「我們的工作就像一場拔河比賽，惡勢力跟好的影響力不斷拉扯，人多的地方才會獲得最後勝利，學校、家庭、社區、協會的陪伴，都可以引導孩子往好的方向走。」龍小麟則認為，犯罪少年往往沒有專長，回到社會只能做苦工，若跟著黑道還有機會出頭。「我們不知道正面訊息對這些孩子有多少教化能力，但可以肯定的是，就算他們又跟著黑道混在一起，至少能減緩惡化速度，或犯案的刑度不會那麼嚴重。」
談到與黑道周旋的過程，在更生少年關懷協會工作16年的陳彥君也有豐富經驗。她指出過去曾有2名少女因為感情糾紛大打出手，透過手機撂人助陣，頓時四五十輛摩托車盤踞在據點外，情況緊急。其中一名少女的媽媽，一來就秀出手臂刺青，呼對方少女一巴掌，還嗆聲「不要讓我們看到明天的太陽」，讓她印象深刻。
「如果可以當好人，誰想要當壞人，很多時候孩子都是被迫做出犯罪的選擇，但很多人沒辦法看到那個不得不的理由，甚至給他一些支持。」陳彥君認為，還在懵懂的年紀就成了少年犯，那是因為大人無法給出足夠的愛與關懷，而她們的工作就是要補足缺口。「不要把孩子當成問題，而是他遇到問題，需要我們大人去協助，讓他有一個重新開始的機會。」陳彥君語重心長，期盼社會對這些犯過錯的少年，多一點關心與包容。