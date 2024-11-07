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共和黨總統候選人川普贏得2024美國總統大選。外界關注川普就任後對台軍售規模是否會擴大？學者建議，應該向美國增購M1A2T戰車、M142 「海馬斯」多管火箭系統，以及爭取購買MH-60R「海鷹」（Seahawk）反潛直升機。國防智庫國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲表示，「川普2.0」政府台灣有希望重新啟動大型載台的軍購案，民主黨與共和黨對台政策不同，共和黨的小布希與川普政府都出售大型載台，包括2000年宣布出售潛艦，民主黨的歐巴馬與拜登是出售小型、快速、國軍可以快速上手的不對稱武器，其實真正原因是台灣國防預算不足，共和黨政府是認為台灣提出大型載台軍售需求，台灣編列特別預算，等於是增加國防預算。蘇紫雲表示，川普新政府上任，是希望能售台F-35匿蹤戰機、提康德羅加級飛彈巡洋艦，再來增購更多的M142「海馬斯」多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS）、M1A2T戰車。另外，增購MH-60R反潛直升機。陸軍增購M109A6自走砲遭到拜登政府叫停，蘇紫雲指出，M109A6自走砲由於美國已經停產，美軍用M109A7自走砲，國軍必須思考採用M109A7的構型。蘇紫雲說，CM11戰車的圓形砲塔要比M60A3戰車提早汰除，因為M60A3戰車已經建案要升級，但增購M1A2T戰車會衝擊到M60A3戰車升級的數量。蘇紫雲認為，不過，還是要回到一個老問題是台灣國防預算要增加多少，執政當局必須要跟社會與國會溝通。